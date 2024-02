Stöckl har manglet i syv verdenscuprenn på rad etter at landslagshopperne rettet krass kritikk mot ham. Han har hatt jobben helt siden 2011 og har kontrakt til etter OL-sesongen om to år.

Nå tviler flere og flere på at ha vil gjennomføre de to siste sesongene.

– Jeg tror nok han er ferdig, sa tidligere landslagshopper og ekspert Andreas Stjernen før fredagens renn i Oberstdorf. Norge med Johann André Forfang og Kristoffer Eriksen Sundal ble nummer to i superteamkonkurransen i Heini Klopfer-bakken. Slovenia vant suverent 23,2 poeng foran Norge.

Viaplays hoppekspert vant både OL-gull og VM-gull i skiflygning for lag under østerrikerens ledelse.

– Jeg syns det ser vanskelig ut å komme tilbake. Da må det skje noe spesielt. Vi får håpe det blir en avklaring om ikke altfor lenge, sa Stjernen før fredagens lagkonkurranse i Oberstdorf.

SAMARBEIDET: Alexander Stöckl (til venstre) med Andreas Stjernen i hans siste sesong på landslaget i 2019. Foto: Geir Olsen / NTB

Han hadde gjennom åtte år Alexander Stöckl som trener. På spørsmål om han merket noen fryktkultur, svarer han:

– Jeg kan ikke si at jeg gjorde det på den tiden. Jeg har alltid hatt et veldig godt forhold til Alex. Det er jo veldig vanskelig å høre på det nå. Jeg kjente ikke noe på det da jeg var der fra 2011 til 2019. Men det må jo ha skjedd noe i ettertid. Vi må jo ta det brevet på alvor, mener Andreas Stjernen.

Kommentator Petter Tenstad uttalte dette før rennet:

«Det kan virke som Alexander Stöckl som hovedtrener har sklidd mer og mer ut av å ha den faglige tyngden og autoriteten som kreves i den stillingen og at gutta til slutt ikke har den tilliten som trengs for at han skal lede hopperne. Og så har det vært snakk om disse evalueringene, som en del peker på har blitt liggende i skuffen til Clas Brede Bråthen og skal ha kastet Alexander Stöckl litt under bussen.»

Sportssjef Clas Brede Bråthen er – som Stöckl – ikke på plass i Tyskland. Han reagerer kraftig på det som blir sagt.

– På generell basis så synes jeg hele «set up-et» Viaplay kjører før rennet er meget spesielt. Det er ikke tvil om at Alexander Stöckl har en av de tyngste periodene i livet sitt nå. Måten han er blitt behandlet på er uverdig. Det er synd at Viaplay eskalerer dette ytterligere, sier Bråthen til VG.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

Clas Brede Bråthen Sportssjef for de norske hopperne.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert for å fortsette. Utfordringen nå er at at alt som har skjedd, spesielt de siste tre ukene, går utover min helse. For øyeblikket er jeg ganske langt nede i kjelleren. Jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien for å sikre at jeg overlever, sa Stöckl selv i NRKs Dagsnytt 18 fredag.

Hopptreneren virker sterkt preget og føler han mangler støtte. Han er langt nede.

– Jeg har støtte fra trenerteamet og de ansatte, ellers så føler jeg meg veldig alene, svarte Stöckl på spørsmål fra programleder Espen Aas.

Johann André Forfang leverte sterk hopping i Oberstdorf. I 1. omgang var han lengst med et svev på 234,5 meter. Han fulgte opp med 228 meter i det andre. Individuelt hadde han best poengsum av alle. Lørdag er det individuelt renn.

– Det har vært mye. Det har vært en annerledes periode. Det har vært vanskelig å holde fokus. Rett og slett, sa Forfang til Viaplay før rennet.

Han vant det første rennet etter at utøverne hadde gjort kjent til misnøye for Alexander Stöckl.

– Vi alle følte en lettelse og fikk en liten boost i Willingen. Men etter at alt nådde media, noe vi absolutt ikke ønsket, har egentlig all min tid gått til dette her. Så det er deilig å kjenne litt på skiflyging igjen. Da er det ikke plass til andre tanker i hodet.