RBK endrer opplegget: Drar på ny treningsleir til Frøya

Klubben reiser i stedet på ny treningsleir til Frøya i perioden 22. - 26. februar.

Og i stedet for kamp mot Raufoss blir det kamp mot Ranheim 26. februar.

– Vi har hatt møte i dag og kommet freem til at vi reiser til Frøya i stedet. Det åpnes opp for treningskamper fra og med neste uke, men det anbefales likevel at man holder resier kortest mulig, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug til klubbens hjemmeside.

RBK har, som resten av toppfotballen, hatt en oppkjøring preget av mange endringer. Alle de tre første planlagte treningskampene har for eksempel blitt avlyst. Det samme gjelder en planlagt Sverige-tur i mars, hvor klubben skulle møte Malmø.