– Nesten ingen klarer det. Og gjør du det, vil det være det en av de største bragdene, sier Ingebrigtsen til VG.

I 2022 ble han spurtslått av Jake Wightman på 1500-meteren. I 2023 skjedde det samme da Josh Kerr dro forbi. Begge gangene var det Ingebrigtsen som ledet store deler av løpet.

– Hvis han ikke innser at han har noen svakheter, så vil han ikke vinne gull på 1500 meter neste år (OL i Paris 2024), har Kerr sagt syrlig i ettertid.

Også Wightman har kommet med stikk i retning Ingebrigtsen den siste tiden.

Jakob Asserson Ingebrigtsens rekorder Vis mer ↓ 1500 meter: 3.27,14 – europeisk rekord (Silesia 2023). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3.43,73 – europeisk rekord (Eugene 2023). Verdensrekorden er 3.43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter: 4.43,13 – verdensrekord (Brussel 2023).

3000 meter: 7.24,00 – europeisk rekord (Paris, tatt etter 3000 meter i forsøket på to engelske mil). Verdensrekorden er 7.20,67 satt av Daniel Komen i 1996

To engelske mil (3218 meter): 7.54,10 – verdensrekord (Paris 2023).

5000 meter: 12.48,45 (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12.35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020

Ingebrigtsen er fullt klar over at det selvsagt er lettere å ligge bak i feltet på grunn av mindre luftmotstand og bruk av energi. Likevel pleier han «alltid» å dra store deler av løp, spesielt siste halvdel.

– I de hastighetene vi løper, er det veldig lite som skiller mellom 90 og 95 prosent innsats. Det trenger ikke gjøre mye utslag på farten. Det er en ting som er veldig vanskelig å mestre i front, sier Ingebrigtsen.

Han forklarer videre:

– Skal jeg springe 3.30 minutter på 1500 meter med jevn fart er det på 56 sekunder på runden (400 meter), 26 kilometer i timen.

– Løper jeg på 90 prosent, løper jeg kanskje litt senere. Men løper jeg på 95 prosent, går det så vidt fortere og koster bare mye mer energi. Det er derfor folk ikke klarer å løpe i front – de bommer på bruk av energi.

– Hvor god følelse har du på det? Kjenner du akkurat når du løper 55 eller 56 sekunders runder?

– Ja. Om noe, er det der jeg er best i verden. I forhold til de andre er jeg veldig mye bedre, etter mye øving. Si at en «random» løper skal opp i front og kjøre sånn, går de på en smell. Det er bare sånn det er.

LETT I STEGET: Jakob Asserson Ingebrigtsen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han peker på at all statistikk og historie, viser at det er nærmest umulig å løpe fra på feltet i mesterskap. Men det stopper ham ikke. Tvert om så motiverer det ham.

– Jeg synes det er kult at jeg er den eneste som jakter det. De andre prøver bare å få til et godt løp og slå hverandre. Jeg vil ikke bare vinne, jeg vil vinne overlegent.

I seks av de syv seks internasjonale 1500-finalene har forsøkene på å ta gullet ved å ligge i front store deler av løpet feilet. Det funket kun for Timothy Cheruiyot i VM i 2019.

– Det er noe som svært få har klart, og den dagen jeg har fått til det, så er du ikke bare best – det er helt åpenbart at du har utsatt deg for mye mer enn alle andre og likevel så vinner du.

– Men er det ren idioti å gjøre det på en sånn måte fremfor en billigere vei?

– Jeg tror grunnen til at så få har fått det til, er at de ikke evner det. Og grunnen til at ikke flere prøver, er at de ikke har baller nok. Det er en hårfin balansegang mellom idioti og det å gjøre noe unikt.

Foruten 1500-meteren i VM, vant Ingebrigtsen alt han stilte opp i sist sesong vant Ingebrigtsen: Inkludert VM-gull på 5000 meter, verdensrekord på 2000 meter og to engelske mil, samt europeisk rekord på 1500 meter og en engelsk mile.

Ingebrigtsen giftet seg med Elisabeth Asserson Ingebrigtsen i høst. De har akkurat flyttet inn i et nytt drømmehjem og venter deres første barn.