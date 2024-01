Nå har han rukket å dra til varmen i Abu Dhabi - rundt 50 grader forskjell fra Vestfossen, der han som vanlig overnattet hjemme på verandaen hos foreldrene i helgen.

– Det var vel minus 28 omtrent, sier 17-åringen som følger i kjølvannet av Dennis Hauger i internasjonal bilsport.

Mens Hauger i 2024 igjen skal kjøre Formel 2, har Stenshorne tatt steget opp til mesterskapet som Hauger vant i 2021 - Formel 3, altså bare to hakk under Formel 1.

Men aller først skal han den neste måneden han kjøre tre helger i Midtøstens regionale formel-mesterskap, først to helger i Abu Dhabi, så én helg i Dubai.

– Her er det drøyt 20 grader, selv på kveldstid.

– Hvorfor sover du ute hjemme i Norge?

– Jeg synes bare det er deilig. Jeg ligger under masse dyner. Jeg fryser ikke. Det var vel egentlig pappa som startet med det da han var ung. De siste årene har jeg ligget mer eller mindre fast ute.

SUKSESS: Martinius Stenshorne var en sensasjon i den såkalte Freca-serien i 2023. Som nykommer tok han like godt sølv i klassen. Nå har han avansert til Formel 3. Foto: Fotocar

Faren er en annen tidligere bilsportstjerne, Martin Stenshorne (48).

– Han liker å ha det kaldt rundt seg, smiler pappa.

Det er meldt noe varmere vær i Sør-Norge de neste dagene, men en ny kuldebølge er på vei.

– Det gjelder store deler av landet, og det er høyt sannsynlig at det slår til i neste uke. Vi snakker om temperaturer ned i 20 og 30 minusgrader, sa vakthavende meteorolog Martin Granerød til VG tirsdag.

– Hvorfor skal dere kjøre det regional formel-mesterskapet for Midtøsten nå?

– For at Martinius ikke skal bli rattrusten når Formel 3-sesongen setter i gang i månedsskiftet februar-mars. Det er lite kjøring i Formel 3, og i praksis får han heller ikke kjørt så mye på treningene der. Derfor skal han kjøre denne serien for at han skal være varm i trøya når Formel 3-sesongen starter. Alt er bedre enn ingenting.

– Men hjemme på gutterommet har han simulator?

– Ja, men simulator blir ikke det samme som å kjøre fysisk. Han må ut i en bil for å holde det ved like: Og flere av hans kommende konkurrenter i Formel 3 stiller til start, så nivået bør bli bra.

Martinius Stenshorne selv:

– Det er viktig å få kilometer i bilsport. Noe av det viktigste. Vi kan ikke bare gå ut og trene direkte i grenen vår som andre sportsutøvere.

Siden han var ti år har Martinius Stenshorne ikke konkurrert i Norge. Hans bilsportverden er nå utenfor Norge. Slik blir det også i 2024.

– Det er i alt ti løpshelger. Før det vi har test i Bahrain fra 11. til 13. februar.