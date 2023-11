– Saudi-Arabia sto klar, de har visst noe ikke alle andre visste, sier Stanis Elsborg i organisasjonen Play the Game til VG. De jobber for transparens og demokrati i internasjonal idrett.

Tirsdag 31. oktober annonserte Australia at de ikke kommer til å søke om å arrangere fotball-VM i 2034.

Dermed blir det Saudi-Arabia. De har ingen konkurrenter før tildelingen på Fifa-kongressen neste år, alt tyder på at de vinner på walkover. Fifa-president Gianni Infantino har allerede gratulert dem på Instagram.

Støvet etter de enorme kontroversene rundt Qatar-VM har så vidt lagt seg. Nå brygger det opp til ny storm rundt Fifa.

Saudi-Arabia er også anklaget for grove brudd på menneskerettighetene.

Og måten Saudi-Arabia ble eneste kandidat til å arrangere VM i 2034, får allerede sterk kritikk fra flere hold.

Se forklaring av saken på et minutt og 46 sekunder:

Første forsøk

Idretten har to virkelige kronjuveler: VM i fotball og OL. Det har Saudi-Arabia til nå ikke arrangert.

Første forsøk var å arrangere fotball-VM i 2030. De slo seg sammen med Hellas og Egypt i en felles søknad.

Da var bare ett problem: Qatar. Ettersom de arrangerte VM i 2022, hadde Asias fotballforbund nylig fått den prestisjefulle tildelingen.

Fifa-reglene for tildeling av mesterskap sier at samme kontinentale fotballforbund ikke kan arrangere oftere enn hvert 12. år. Asia kunne dermed ikke få fotball-VM to ganger på bare åtte år.

Saudi-søknaden med Egypt og Hellas ble trukket.

Hvorfor vil Saudi-Arabia arrangere fotball-VM? Vis mer ↓ «Saudi Vision 2030» er den store paraplyen for hvordan Saudi-Arabia skal vokse økonomisk, sosialt og kulturelt fram til nettopp 2030. Kronprins og statsminister Mohammed bin Salman står bak visjonen. Planen er å diversifisere økonomien vekk fra den store avhengigheten de har av inntekter fra olje og gass. Dette er målet – og midlene er mange. – Sport er en stor del av «vision 2030». (...) Saudi-Arabias internasjonale rykte trenger et løft og det handler om å «rebrande» landet, uttalte Dennis Horak til The Athletic. Han var Canadas ambassadør til Saudi-Arabia frem til 2018. VG har tidligere kartlagt hvordan de spytter enorme penger inn i sportens verden. På denne måten får de mer innflytelse både i idretten og i geopolitikken. Dette er populært kalt sportsvasking. – Hvis sportsvasking øker (Saudi-Arabias) BNP med én prosent, så vil vi fortsette å drive med sportsvasking, sa bin Salman til Fox News i september.

FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino. Foto: Luis M. Alvarez / AP / NTB

VM-overraskelsen

Spania, Portugal og Marokko ble tildelt 2030-VM, i konkurranse med Argentina, Chile, Uruguay og Paraguay fra Sør-Amerika.

Og så. Plutselig, uten at det var diskutert i offentligheten, kom den overraskende meldingen om at de som tapte tildelingen, Paraguay, Argentina og Uruguay, likevel skulle arrangere åpningskampene av 2030-VM.

Det fikk de for å markere hundreårsjubileet for VM. De to søknadene ble slått sammen.

Beslutningene ble tatt bak lukkede dører i Fifa-styret – «Fifa Council», bestående av 37 medlemmer og ledet av president Infantino.

Der er det ingen utenforstående som har innsyn i prosessene frem mot beslutningene som blir tatt.

– Det ser ikke ut til å ha vært en reell konkurranse om å arrangere VM i 2030 og 2034, og det virker som Fifa-presidenten har vært svært aktiv i å sørge for at dette ble resultatet, sa fotballpresident Lise Klaveness til NTB forrige uke.

Avgjørelsen var også en gavepakke til Saudi-Arabia.

OLJE OG MAKT: Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman, Fifa-president Gianni Infantino og Russlands president Vladimir Putin på rekke og rad under åpningskampen av fotball-VM 2018. Russland slo Saudi-Arabia 4–0. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP / NTB

– De har visst noe

For da åpningskampene i 2030 ble lagt til Sør-Amerika, var det kun land fra Asia og Oseania som kunne konkurrere om 2034-VM – på grunn av 12-årsregelen til Fifa.

Saudi-Arabia annonserte sin intensjon om å søke om 2034-VM minutter etter den overraskende tvisten i 2030-mesterskapet. Asias fotballforbund kommuniserte sin støtte til Saudi-Arabia kort tid etter det igjen.

– Det er en ukjent prosess som ligger bak, men det tyder på at Saudi-Arabia har vært klar over utfallet. Det hele har falt godt på plass for Saudi-Arabia for 2034, sier Elsborg i Play the Game.

Etter VM 2030-avgjørelsen var det i realiteten bare Australia som kunne utfordre Saudi-Arabia. Fifa ga dem drøye tre uker til å uttrykke sin interesse.

– Det er kort tid å ta en slik prosess i et demokrati. Det er lettere for et autoritært regime å trykke på de knappene, sier Elsborg.

Slik er menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia Vis mer ↓ Saudi-Arabia er – på samme måte som Qatar – anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene: Kvinner er underordnet menn gjennom det såkalte «mannlige verge»-systemet. Loven forutsetter at kvinner «adlyder» menn, og krav på økonomisk støtte i ekteskapet er betinget at kvinner underkaster seg sine ektefeller, noe som igjen åpner for ekteskapelig voldtekt.

Saudi-Arabia er blant landene i verden som henretter flest mennesker, og i fjor ble 81 mennesker henrettet på én og samme dag.

Det er ikke noen politiske partier eller uavhengige medier, og kronprinsen styrer landet. Det finnes ingen uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner i landet.

Migrantarbeidere, som utgjør nesten 80 prosent av privat sektor, utnyttes og diskrimineres både i lov og i praksis.

Saudi-Arabia har også ledet en koalisjon som er anklaget for å ha begått krigsforbrytelser i Jemen. Det er også kommet rapporter om at saudiarabiske grensevakter har skutt mot etiopiske migranter på grensen til Jemen. Frank Conde Tangberg i Amnesty Norge kaller Saudi-Arabias VM-søknad for et «høyrisikobud». Amnesty frykter at Fifa ved å tildele VM til Saudi-Arabia igjen vil bidra til omfattende brudd på menneskerettighetene. Fifa har formalisert en rekke krav til VM-verter både på bærekraft- og menneskerettighetssiden i en såkalt kravspesifikasjon. – De kravene er mye sterkere om det er reell konkurranse, og da blir det selvmål når det ikke er konkurranse. Fifa har ikke alternativer, og da frykter vi at motivasjonen for å levere på alle Fifas krav ikke er like sterk, sier Tangberg.

Men ikke korrupsjon

Selv om alt har falt på plass for Saudi-Arabia, er det ingen grunn til å antyde at det har vært korrupsjon inne i bildet, sier Elsborg.

I stedet handler det om formelle avtaler som sikrer støtte i stor del av verden. Saudi-Arabia har perfeksjonert hvordan de kan bruke diplomati og lobbyvirksomhet for å oppnå sine mål.

Elsborg sier «det er ingen tvil om at Saudi-Arabia har jobbet i Fifas korridorer i lang tid.»

Han har publisert en omfattende rapport om de mange rollene Saudi-Arabia har tatt i idretten. Der viser han hvordan Saudi-Arabia gjennom mer enn 300 (!) ulike sponsoravtaler har fått innflytelse over hele verden.

1 / 3 FINT LANGS VANNET: Lionel Messi promoterer Saudi-Arabia gjennom sin avtale med Visit Saudi i mai. Dette er ett av flere innlegg han har lagt ut i samarbeid med Saudi-Arabias turistmyndigheter.





I tillegg har de signert samarbeidsavtaler, såkalte «Memorandum of Understanding», med både nasjonale og kontinentale fotballforbund.

På denne måten har de inngått formelle samarbeid over hele fotballverden. De innebærer blant annet økonomiske investeringer, å være vertskap for turneringer og andre fotballaktiviteter.

Dette er helt vanlig, men Saudi-Arabia har ifølge Elsborg brukt disse avtalene som byggesteiner for å sikre flertall til sin VM-søknad.

I stedet for brune konvolutter, bruker Saudi-Arabia lovlige avtaler for å vinne venner og innflytelse.

Derfor kunne Yasser Al Misehal, president for det saudiarabiske fotballforbundet, stolt erklære at de hadde fått støtte fra 125 medlemsland i Fifa etter de annonserte sin søknad for VM 2034. Det er totalt 211 medlemsland i Fifa.

Så selv om de skulle møte konkurranse fra for eksempel Australia, hadde de gjort godt nok forarbeid til å føle seg sikre på seieren, sier Elsborg.

– Har Saudi-Arabia kuppet VM i 2034?

– Ja, men ikke nødvendigvis på en korrupt måte. Det vet vi ikke noe om. De har bare benyttet seg av de uskrevne spilleregler, som diplomati og lobbyisme, sier Elsborg.

Fifa har fått en rekke spørsmål om saken. De ønsker ikke kommentere utover å henvise til de dokumentene som er offentlig tilgjengelig.

Kilder: The Athletic, Financial Times, Financial Times, Fifas budreguleringer for VM 2030 og 2034, Saudi Vision 2030, Australias fotballforbund (som ikke vil kommentere ytterligere overfor VG), Play the Game.