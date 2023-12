– Jeg har tenkte så mye på hvordan jeg skal komme meg til (skudd) situasjonen. Når jeg får ballen blir det litt sånn «shit ja». Det blir unødvendig stress. Egentlig litt ulikt meg, sier Aardahl til VG.

29-åringen har hatt kjempesuksess med Odense denne høsten. Hun har scoret 46 mål på bare 53 skudd i Champions League. Skudduttellingen på 86,8 kan ingen matche. Men i VM har hun bare satt inn 18 av 29 sjanser – uttelling 62 prosent.

Det irriterer trønderen.

– Jeg er enig i at det har vært generelt lavt og noe helt annet enn det jeg har vist tidligere. Selvfølgelig er jeg ikke fornøyd.

– Hvordan jobber du med det?

– Mest mentalt egentlig. Jeg ser for meg hva jeg gjør feil og hvordan jeg skal løse det, forklarer hun.

I VM-avslutningen trengs hvert eneste mål. Maren Aardahl har en teori om hvorfor ikke skuddene har sittet på samme måte som for Odense.

– En del av det er at jeg ikke har spilt like mye i angrep her som i klubblaget. Jeg vet ikke om man forstår det, men jeg har ikke de ulike kombinasjonene som landslaget kjører i ryggmargen. Jeg bruker energi på hvor jeg skal være. Det går ikke automatisk som i klubb, mener hun.

Aardahl har ikke scoret mer enn tre mål på oppgjørene mot toppnasjonene Nederland og Frankrike. Men mener hun har fått bedre tak på det mentale.

– Det kommer mer og mer. Jeg mener at jeg er på et sted i VM hvor jeg ikke tenker i nærheten av like mye. Da forventer jeg at treffprosenten skal gå opp.

– Er det vanskelig med konkurranse mellom tre strekspillere?

– Egentlig ikke. Selvfølgelig vil man spill og vise at man er god nok. Men det er ikke derfor jeg har bommet eller scoret.

TRE PÅ LINJE: Vilde Ingstad (til venstre), Kari Brattset Dale og Maren Aardahl i Silkeborg. Fredag spiller de semifinale i Herning. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vilde Ingstad (28) og Kari Brattset Dale (32) er Norges to andre strekspillere. Aardahl har hatt klart mest spilletid i VM, men heller ikke Ingstad har truffet blink med like mange skudd som vanlig.

I fjor bidro hun sterkt til Norges EM-gull med 31 scoringer. Mange av dem kom etter målgivende pasninger fra den daværende klubbvenninnen i Esbjerg, Nora Mørk.

Men fra uttellingsprosenten har sunket fra 76 i fjor til 62 i år. Det samme som Aardahl gremmer seg over. Ingstad står notert med 12 VM-mål før finalehelgen i Danmark.

– Det er bare å jobbe på. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det, svarer Ingstad på VGs spørsmål.

– Hvordan jobber du med det?

– Men herregud. Det kommer til å løsne. Det er ikke noe man trenger å være så bekymret for. Jeg er ikke bekymret for det. Og det tror jeg heller ikke lagkameratene mine er. Det er ikke noe hokus pokus.

Brattset Dale leverte en helt magisk avslutning av VM for to år siden.

Norges suverene førstevalg på strek da gullet ble sikret, scoret på samtlige 17 skudd i kvart-, semi- og finale. Hun viste en effektivitet uten sidestykke og ble kåret til VMs mest verdifulle spiller.

I årets VM har hun stått over to kamper på grunn av en betennelse i en leddkapsel i ankelen. Brattset Dale mener at hun nå er hundre prosent spilleklar igjen, men har fått bare en drøy time på banen. Klart minst av de tre strekspillerne.

– Jeg må innstille kroppen litt annerledes. Man er ikke sliten og har mye energi. Da kan det tære litt mer på hodet. Men det synes jeg at jeg har fått jobbet godt med. Jeg prøver å backe jentene med det jeg kan og bidra når jeg får muligheten, sier hun til VG.

Györ-kapteinen spilte bare 18 minutter mot Nederland. Hun har skutt klart mindre enn Aardahl og Ingstad, men uttellingen er bedre: 7 mål på 9 skudd (78 prosent).

– Er du skuffet?

– Alle har lyst til å spille. Men vi har et utrolig godt lag. Jeg tar den rollen jeg får, svarer Kari Brattset Dale.

Danmark – Norge fredag kl. 17.30 kan du følge på TV 3 og VG Live.