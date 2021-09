Det ulmer i norske toppklubber etter Sagosen-nyhet

TV 2 meldte sist fredag at Kolstad har ambisjoner om å hente hjem Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud fra tysk Bundesliga. Landslagssjef Christian Berge ble også knyttet opp mot det trønderske prosjektet.

Det ulmer i toppklubbene etter at det den siste tiden har vært en rykteflom rundt den planlagte Kolstad-satsingen, men ingen vil si hvorfor det reageres.

– Ingen kommentar, svarer daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen. Norges Champions League-klubb de siste syv sesongene møter Sagosen og Kiel i Tyskland onsdag.

– Ingen kommentar, er svaret VG får fra Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, daglig leder i ØIF Arendal.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Jørn Magne Johansen, styreleder i Runar, som ligger hakk i hæl på Elverum og ØIF Arendal i eliteserien.

– Vi opplever stort trykk fra enkelte klubber. Så vi har holdt saken litt unna. Vi ønsker å få løst dette på en fornuftig måte, sier Hein Barthold, daglig leder i klubbenes organisasjon Norsk Topphåndball.

– Styrelederen i Norsk Topphåndball har hatt et møte med ledelsen i Norges Håndballforbund, hvor vi har avlevert den informasjonen vi sitter på. Saken ligger nå hos håndballforbundet. De har nå fått muligheten til å rydde opp, opplyser Barthold.

– Kan dere si noe mer om hva dette dreier seg om?

– Nei.

– Har dere satt noen tidsfrist på å få svar?

– Vi har sagt at dette må skje raskt, men vi har ikke satt noe klokkeslett, nei.

Håndballpresident Kåre Geir Lio opplyser at han i tillegg er blitt kontaktet av flere klubber i saken.

– Vi har bedt administrasjonen om å lage en utredning rundt saken og konsekvensene av den. Så skal vi se på dette i styremøtet fredag i neste uke, sier Lio til VG.

– Kan du si hva som er problemet med at Kolstad ønsker å hente hjem Sagosen, Gullerud, Abelvik Rød og at landslagssjef Berge skal være ønsket i klubben?

– Nå er du inne på ting som jeg vet for lite om. Dette er en del av det vi skal få informasjon om. Så skal vi håndtere dette på et ryddig og ordentlig vis.

Christian Berge – opprinnelig fra Trondheim – har kontrakt som norsk landslagssjef frem til 2025.

– I dagens situasjon er det slik. Uavhengig av hvem som bekler jobben er landslagssjef en heltidsstilling i norsk håndball, fremholder Kåre Geir Lio.

Kolstad står notert med tre strake tap i Rema 1000-ligaen, men har et uttalt mål om bli Norges beste klubb på herresiden innen 2024.

– Vi har hatt en drøm å få hjem Sander siden han dro fra Kolstad for åtte år siden, sier Kolstads daglige leder, Jostein Sivertsen til VG.

– Vi får se hva som skjer. Vi kan ikke kommentere alle rykter, legger han til.

– Der jeg er i karrieren og der jeg er som håndballspiller nå så er ikke, satt på spissen, den norske ligaen nok for meg. Jeg skal vinne Champions League hvert år og da må jeg være i en klubb som har de samme ambisjonene. Hvis du får det på plass, et lag som er konkurransedyktig i Champions League, så for all del, sier Sander Sagosen til TV 2.

– Det ligger en formidabel jobb foran oss om vi skal få hjem Sander, sier Sivertsen. Med 13 år i jobben er han den lengst sittende daglige lederen på herresiden.

Magnus Gullerud har kontrakt i Magdeburg til kommende vår mens både Sander Sagosen (Kiel) og Magnus Abelvik Rød (Flensburg) har avtaler som varer til 2023. En islandsk landslagsspiller skal også være Kolstad-aktuell.

– Det stemmer at første korsvei med Sagosen er 2023. Det er ikke tradisjoner for å kjøpe ut spillere av kontrakten i håndball, sier Sivertsen. Kolstad har levert overskudd i ni år på rad. Men budsjettet på 18 millioner kroner holder neppe for å hente hjem noen av de største navnene i håndballverden.

– Uten at jeg kan tallfeste det: Så må vi gå ganske mange ganger opp i forhold til det vi har i dag, sier Sivertsen.

Klubbens hovedsponsor er Rema 1000. Men sponsorsjef Vidar Riseth vil ikke si noe om Reitan-gruppen er involvert i Kolstads drøm om å mangedoble budsjettet.

– Jeg kan ikke uttale meg om hva klubben planlegger, sier Riseth til VG. Han opplyser at avtalen med Kolstad varer til 2024.

Sander Sagosens far, Erlend, er ny i Kolstads trenerteam med Stian Gomo. Sivertsen avviser at det har noe å gjøre med drømmen om å hente sønnen til klubben.

– På ingen måte. Det er på grunn av Erlends kompetanse og har ingen ting med Sander å gjøre, svarer Jostein Sivertsen.