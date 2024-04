Barcelona bekrefter på en pressekonferanse på torsdag at Xavi Hernandez fortsetter som manager.

– Det er med glede at jeg kan meddele at Xavi fortsetter, sier klubbpresident Joan Laporta.

Det var i slutten av januar at Xavi bestemte seg for å slutte som Barcelona-trener etter inneværende sesong. Han forklarte at jobben var for slitsom i lengden.

Bedre resultater siste halvdel av sesongen har gjort at klubben skal ha ytret et ønske om å ha ham med videre. Det har nå spanjolen gått med på.

– Alle vet om mine følelser til denne klubben. Jeg har fått mye tillit fra klubben, styret og spillerne. Dette prosjektet er ikke over ennå. Vi må fortsette å kjempe hardt, fullføre prosjektet og det er grunnen til at jeg skiftet mening, sier Xavi på pressekonferansen.