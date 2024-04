Iuels vant 400 meter hekk i comebacket etter fødsel i Kenya lørdag med tiden 54,89:

Fire hundredeler bak OL-kravet

21 hundredeler bak persen fra 2022

Hun knuste EM-kravet på 55,70 med 81 hundredeler

Den «enkleste» måten for å komme til OL, er å ta kravet på 54,85. Men det finnes flere veier til Paris med rankingsystemet.

Viktig om rankingsystemet Vis mer ↓ 22 løpere blir i utgangspunktet klare gjennom å ta tidskravet, mens 18 løpere får plass gjennom ranking.

World Athletics rankingsystem gir utøverne en sum ut fra tid og vind i løpet, plassering og hvor stort stevne det er. Utøverne i de fleste disipliner må ha fem stevner de siste 12 månedene for å bli ranket.

Iuels seier i Kenya ga 1176 poeng i result score. Det er fjerde best hittil i 2024 – og ville holdt til en 30. plass i 2023. Hun mangler nå fire løp til, men har fått en drømmestart på sesongen med tanke på rankingen.

Kvalifiseringstiden for OL i Paris er 1. juli 2023 til 30. juni 2024.

– Amalie får mye bonuspoeng når hun vinner et Golden Tour-stevne, det blir mange poeng av det løpet, sier Erlend Slokvik, sportssjef i friidrettsforbundet.

– Hva tenker du om mulighetene hennes for Paris-OL nå?

– Det ser veldig bra ut. Hun var så nærme kravet også, at det kan være at hun kan klare det fremover.

– Veldig deilig

Amalie Iuel har satt seg godt inn i hvordan rankingen funker. Det er derfor hun startet sesongen såpass tidlig.

– Men jeg mangler fire stevner, så det betyr lite foreløpig, sier Iuel til VG om rankingen fra flyplassen på vei hjem mandag.

– Det er deilig å kjenne at jeg bare var fire hundredeler fra OL-kravet. Det var en god pekepinn og gir god selvtillit foran de neste løpene, sier Iuel.

Seieren i Kenya ga større tro på at OL er mulig. Tidligere i år sa Iuel at «alt skal klaffe» for at det blir Paris-billett.

– Jeg ble ganske overrasket. Veldig deilig, sier Iuel om oppturen.

Slokvik ble også positivt overrasket.

– Jeg hadde et veldig stort håp om at hun skulle ta EM-kravet ut fra det jeg har sett på trening, men hun løp enda fortere enn jeg hadde trodd, sier han.

Amalie Iuel med sønnen på trening i vinter. Foto: Naina Helén Jåma / VG

VM i stafett

Iuels videre plan foreløpig er VM i stafett på Bahamas, et stevne i Slovakia og nordisk mesterskap i Malmö.

Norge har tatt ut seks løpere til VM i stafett. Fire av disse skal løpe:

Josefine Tomine Eriksen (Sem), Astri Ayo Lakeri Ertzgaard (Tjalve), Amalie Iuel (Tjalve), Henriette Jæger (Aremark), Linn Oppegaard (Moss), Elisabeth Slettum (Skjalg).

De 14 beste lagene blir klare for OL. Det deles også ut to plasser til lagene med best tider utenom.

– Jeg synes det er ganske realistisk ut fra nivået vi har, sier Slokvik om OL-håpet.

PS! Line Kloster tok OL-kravet på 400 meter hekk sist sommer.