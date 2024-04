Samtidig forteller Skistad at hun og treneren Lage Sofienlund «fortsetter akkurat som før», med å holde til på Konnerud og trene som de har gjort.

– Så sportslig sett blir det akkurat det samme som tidligere år, men man får bidratt litt inn på landslaget på markedssiden og at Norge forhåpentligvis står bedre rustet til neste sesong, sier hun til NRK.

VG har vært i kontakt med Skistad. Hun henviser til det hun har sagt til NRK.

Der forteller Skistad at hun nylig fikk et «drømmetilbud» som hun valgte å takke ja til torsdag.

– Det var vel for en dag siden. Vi fikk nylig dette tilbudet, som jeg og Lage har diskutert. Vi har kjent på følelsene om at det øker sjansene for å gjøre det bra for Norge, og gjøre det bra for meg til vinteren. Det er vinn-vinn, og alle er fornøyde.

Nyheten kommer få dager etter at både VG og NTB erfarte at langrennsprofilen sier nei til landslaget.

– Jeg satt hjemme i sofaen og så VG publisere at jeg sier nei til landslaget. Jeg lurer på hvor de får infoen fra, for neste gang tror jeg de må sjekke med meg før de legger ut bare rør, sier Skistad.