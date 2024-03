VG oppdaterer saken!

– Vi har inngått samarbeid med Lucas, bekrefter Ole Robert Reitan som er sjef i Reitan-konsernet.

Foran et norsk pressekorps sitter Reitan, Lucas Braathen selv og sponsorsjef i Rema 1000 Vidar Riseth på scenen.

Mye har skjedd rundt Lucas Braathen de siste fem månedene.

I slutten av oktober sjokkerte han alle med sin avgjørelse om å legge opp som alpinist i en alder av 23. Årsaken var en årelang konflikt med det norske skiforbundet.

Under et halvår senere annonserte norsk-brasilianeren at han gjør comeback som alpinist, og at han skal konkurrere for Brasil.

Braathens mor er brasiliansk, og nettopp derfor har han muligheten til å skifte nasjon og danne sitt eget lag.