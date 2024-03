Ordkrigen begynte etter VM-finalene i Budapest. Da Jakob hadde tatt gull på 5000-meter, hadde han allerede tatt sølv på 1500 meter – bak Josh Kerr.

Da ble Jakob spurt om revansje mot Kerr. Dette sitatet har blitt hengende ved ham:

– Nei, han var bare den neste fyren. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er sånn jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler og faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren, sa Ingebrigtsen etter 5000-meterløpet.

Kerr fikk med seg uttalelsene og gikk hardt ut.

– Han kan være respektløs overfor meg. Det går fint, men det er jeg som har VM-gullet og det er jeg som kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer.

Siden har ordkrigen bare fortsatt. Den fikk nytt liv da Ingebrigtsen sa til TV 2 at han kunne slått Kerr med bind for øynene etter at briten hadde slått en rekord. Det utspillet har Kerr gjentatte ganger avslått å kommentere underveis i innendørs-VM.