– Å dele en slik nyhet er vel noe av det hyggeligste man kan gjøre. Vi er veldig lykkelige og gleder oss masse til det som kommer, sier Jakob Asserson Ingebrigtsen i en pressemelding.

Omtrent samtidig som Asserson Ingebrigtsen-paret venter barn, er det EM i friidrett i juni.

– Det er kanskje ikke helt ideelt med tanke på at det ligger et EM i Roma i starten av måneden, men vi har snakket oss gjennom dette og tenker at vi skal finne en måte å løse det på. Uansett hva som skjer, så er det viktigste for meg at Elisabeth har det bra, sier han.

Ekteparet giftet seg i Bragernes kirke i september etter å ha vært kjærester helt siden 16-årsalderen.

Da VG møtte paret fredag, uttalte Jakob at «han ser for seg at de kan få tre-fire unger».

– Det begynner å bli vanskelig å holde dette hemmelig, og vi vil jo gjerne dele denne fine nyheten med alle vi er glad i. Derfor er det en lettelse å nå endelig kunne si at vi venter barn, sier Elisabeth Asserson Ingebrigtsen.

I juni sa hun følgende til Nettavisen om hvorvidt det kunne komme en familieforøkelse i fremtiden:

– Barn er ikke noe vi planlegger akkurat nå, men vi vil ha det en gang. Jeg har sagt det klart og tydelig, at så lenge han løper så skal jeg ikke ha mer enn ett barn, sa Asserson og la til:

– Akkurat det er litt opp til ham, jeg skal ikke pushe han til å slutte å løpe, men jeg skal ikke ha to barn alene.

Nylig la ekteparet ut «drømmeleiligheten» for salg. Den ble lagt ut med en prisantydning på i underkant av 7,9 millioner kroner.

I februar 2022 ble det kjent at de hadde investert i en enebolig på 250 kvadratmeter.

Huset er i samme by og har flere stuer, fire soverom og en dobbeltgarasje. Ifølge Nettavisen kostet den åtte millioner kroner.