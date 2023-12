For etter tre runder av variabel kvalitet, stemte det langt bedre for den norske 26-åringen på Bahamas.

Hovland disket nemlig opp med runde på ni slag under par – bestående av to eagler og seks birdier – og klatrer dermed på resultatlisten. Han ligger for øyeblikket på en 11. plass.

– Det er den laveste runden i turneringen i år, sier Discoverys ekspertkommentator Henrik Bjørnstad.

Banerekorden på Albany Golf Club tilhører Rickie Fowler og er på – 11. Hovland hadde en score på – 10 da det gjensto tre hull, men så fikk han dagens eneste bogey på hull 16.

Dermed måtte han levere birdier på de to siste hullene for å tangere rekorden, men i stedet ble det to par.

Verdensener Scottie Scheffler leder turneringen med 19 slag under par. Spillerne i tet er ikke ferdigspilt.

Hovland vant de to foregående utgavene av Hero World Challenge. Turneringen arrangeres av Tiger Woods årlig i desember.

Nordmannen vant PGA-sammendraget sist sesong. Neste års utgave sparkes i gang med turneringen The Sentry på Hawaii første helgen i januar.