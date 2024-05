Det får VG bekreftet av flere kilder med kjennskap til saken.

Varselet skal ha gått til advokatfirmaet Elden, som representerer Norges Skiforbund i saken. Bakgrunnen er den betente striden mellom de mannlige hopperne på landslaget og deres egen trener:

For etter at utøverne uttrykte skriftlig mistillit i slutten av januar, så opplever Stöckl å ha blitt parkert av Norges Skiforbund:

Østerrikeren mottar riktignok lønn, men får ikke utført arbeidsoppgavene sine. Han oppfatter seg etter det VG forstår i praksis som oppsagt.

Hverken Alexander Stöckl eller hans advokat ønsker å kommentere disse opplysningene.

– Som tidligere ønsker vi heller ikke nå å uttale oss om en pågående sak med en medarbeider i forbundet, sier generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund.

Stöckls kontrakt går ut om to år.

VG vet at det har vært dialog mellom partene om en sluttavtale. Forhandlingene har ikke ført frem, og nå risikerer Norges Skiforbund i stedet nok en offentlig krangel.

VG er også kjent med at Stöckl har hatt tilbud fra andre hoppnasjoner, men at 50-åringen i utgangspunktet har ønsket å fortsette i jobben for Norge.

Kritisk brev

Striden kom til overflaten etter flere år med bråk i den norske hoppleiren. Men idet Clas Brede Bråthen var i ferd med å forlate hoppsporten til fordel for en jobb i det sivile, så var det plutselig Alexander Stöckl som ble midtpunkt:

I slutten av januar var hopplandslaget samlet i østerrikske Kulm. Til stede under VM i skiflyging var også hoppkomitéleder Stine Korsen.

Hun mottok et brev fra de mannlige hopperne på landslaget: Der ble det uttrykt sterk kritikk mot Alexander Stöckl. Trenerens adferd og væremåte sto sentralt.

Stöckl har vært norsk landslagstrener i hopp siden 2011. Han har vært populær både i miljøet og i norsk offentlighet. Men nå var det altså nok.

Stine Korsen skal, på vegne av hoppkomiteen, ha kontaktet Stöckl kvelden før avreise til USA den påfølgende uken. Landslagstreneren oppfattet det slik at han ikke burde sette seg på flyet dagen etter.

LEDER AV HOPPKOMITEEN: Stine Korsen. Foto: Gisle Oddstad / VG

Og dermed ble Stöckl hjemme. Først fra reisen til USA. Så videre til Japan, og deretter fra konkurransene i Tyskland og Finland

Østerrikeren sto heller ikke med flagget i unnarennet under konkurransene i «Raw Air» på norsk snø. Da hadde støttespilleren Clas Brede Bråthen nettopp sluttet på dagen. Han tok samtidig et nådeløst oppgjør med det han hadde opplevd gjennom et intervju i VG.

Stine Korsen har ikke kommentert VGs opplysninger i denne saken.

KRITISK: Johann André Forfang har frontet misnøyen mot Alexander Stöckl. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Johann André Forfang har frontet de mannlige hoppernes syn i saken.

Beklaget

I slutten av februar påsto han at Stöckl var ute på en «sympatirunde» i media da treneren stilte opp på Dagsnytt Atten.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert for å fortsette. Utfordringen nå er at alt som har skjedd, spesielt de siste tre ukene, går utover min helse. For øyeblikket er jeg ganske langt nede i kjelleren. Jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien for å sikre at jeg overlever, sa Stöckl i NRK-studioet.

Forfang beklaget senere uttalelsen sin.

Han har imidlertid vært svært kritisk til det som har skjedd i det offentlige ordskiftet de siste ukene.

– Det kommer veldig mye fra den ene siden, men ikke vår. Det blir fort dumt når motparten skal uttale seg om hva som har plaget oss utøverne, sa Forfang til VG på et tidspunkt.