I det første avhøret med politiet våren 2018, så fikk Besseberg tilbud om å ha med seg en advokat hele 11 ganger.

Han takket nei hver gang.

Ved siden av Økokrim under avhøret i Oslo, satt østerriksk politi. Det var de som hadde siktet den daværende presidenten for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Besseberg var, ifølge egne utsagn i retten, mistenkt for å skjule russisk dopingbruk, samt å ta imot flere millioner kroner.

Når 77-åringen møter i Buskerud tingrett i disse dager, er disse anklagene droppet. I stedet er Besseberg tiltalt for grov korrupsjon. Dyre klokker, russiske prostituerte, jaktturer og en BMW X5 står nå sentralt i saken mot mannen som ledet IBU i 25 år.

– Jeg stiller spørsmål ved hvorvidt politiavhøret av Besseberg er forsvarlig gjennomført. Dersom det ikke er forsvarlig gjennomført, så kan det heller ikke brukes, sier Petter Gottschalk til VG.

Han er professor på BI og har undervist om politiavhør. Gottschalk har også forsket på politietterforskning og skrevet bøker om temaene.

Gottschalk poengterer hvordan Besseberg så svært alvorlig på anklagene fra østerriksk politi om at han skal ha sett mellom fingrene for russisk dopingbruk.

– Det var dette siktelsen handlet om. Men så begynner Økokrim å stille spørsmål om helt andre ting. Blant annet prostituerte, som den østerrikske siktelsen ikke handlet om. Besseberg ville bare avfeie dette. Jeg tipper han var passe forvirret i det første avhøret, der temaene vekslet. Det temaet han var opptatt av å svare ut, antidoping, fikk han ikke fortalt skikkelig. Økokrim sa at han kunne få tilbud om advokat, men han forsto jo ikke alvoret, mener Gottschalk.

Foto: Jan Petter Lynau / VG

Ekspert uenig

Han peker uoppfordret på Ivar Fahsing som en av landets aller fremste eksperter på politiavhør.

Men Fahsing er ikke enig med Gottschalk i denne saken.

– Det vil som regel være slik at saken utvikler seg og at tiltalen ikke bare handler nøyaktig om det som lå i den første mistanken. Det vil man av naturlige årsaker ikke kunne vite på forhånd, skriver han i en e-post til VG.

Ivar Fahsing jobbet i mange år ved mordkommisjonen i Kripos. Han har en master i rettspsykologi, og doktorgrad i beslutningspsykologi. I dag underviser han blant annet i etterforskningsledelse, avhørsmetodikk og etterforskning av drap og organisert kriminalitet ved Politihøgskolen.

– Det at en mistenkt i en straffesak ikke synes å ha forstått alvoret i saken er etter mitt skjønn ikke et brudd på selvinkrimineringsvernet i politiavhør, sier Fahsing.

Han sier vernet mot selvinkriminering handler om hvorvidt den mistenkte er gjort kjent med tre momenter:

At han er under mistanke og grunnlaget for mistanken

Sin rett til taushet

Sin rett til forsvarer

– Det er jo heller ikke en del av beviskravet i korrupsjon at man trenger å sannsynliggjøre hvilke effekter en eventuell korrupsjon har hatt. Spørsmålet er hvorvidt noen som er i en posisjon til å kunne påvirke har mottatt en utilbørlig fordel, sier Fahsing.

Eller sagt på en annen måte: Økokrim trenger ikke å bevise at Anders Besseberg har gitt noe i retur for de fordelene de mener at 77-åringen tok imot som IBU-president.

Avhørsekspert Asbjørn Rachlew skriver i en epost til VG at han ikke kjenner saken godt nok, og at han ikke ønsker å kommentere en pågående sak. Det gjør heller ikke jusprofessor Ørnulf Øyen, som har skrevet boken «Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen».

Har snudd

Anders Besseberg innrømmet i sitt første politiavhør at han har pleiet omgang med prostituerte.

I retten er tonen en helt annen: 77-åringen nekter nå for å ha tatt imot prostituerte tilrettelagt av russiske idrettsledere og ønsker ikke å snakke om temaet.

ERFAREN: Tidligere Kripos-etterforsker Ivar Fahsing er blant landets fremste eksperter på avhørsteknikk. Her er Fahsing i 2014. Foto: Patrick da Silva Sæther / VG

I Buskerud tingrett har han fortalt om hvordan han var på revejakt og knapt sov før han ble tatt inn til avhør i april 2018. Flere av spørsmålene anså han ikke som relevant, og han svarte upresist for å bli ferdig med en østerriksk avhører som han opplevde som masete, har han fortalt i retten.

Siden Besseberg på enkelte punkter har forklart seg ulikt i politiavhør og retten, så har aktor Marianne Djupesland tidvis lest utdrag fra 77-åringens avhør med politiet.

– Jeg reagerer på aktors forsøk på å gi politiforklaringen noen år tilbake troverdighet, samtidig som hun svekker troverdigheten til Bessebergs frie forklaring (i retten, journ. anm.). Jeg skjønner at det er motivert i at det er flere tilståelser i avhøret enn i den frie forklaringen, mener BI-professor Petter Gottschalk.

Slik svarer Økokrim

VG har forelagt førstestatsadvokat Marianne Djupesland innholdet i denne saken.

«Hvordan det første avhøret ble gjennomført, har vært grundig belyst i retten. Blant annet ble det spesifikt dokumentert hvordan avhøret ble håndtert hva gjelder spørsmålene til tiltalte som gjaldt prostituerte, og alvoret som ville ligge i å svare på slike spørsmål. Forsvarerne har i retten eksplisitt gitt uttrykk for at de ikke har innsigelser til hvordan avhøret ble gjennomført på, og det er det jeg forholder meg til. For ordens skyld bør det nevnes at avhøret var initiert og ledet av østerriksk politi, men der etterforskere ved Økokrim bistod», skriver hun i en e-post.