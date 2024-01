I et innlegg på Instagram skriver Shiffrin at hun har «opplevd tusen liv» de siste dagene.

Hun beskriver dramatikken da Kilde ble fløyet til sykehus og måtte rett i operasjonsstuen etter fallet i Wengen lørdag.

Kilde fikk skulderen ut av ledd og et kutt i leggen. Sesongen er over for nordmannen, men man fryktet at det kunne gått verre.

«Jeg klarer ikke sette ord på hvor mye glede og energi Aleks bringer inn i livet mitt. Å se ham bli revet i filler i Wengen på TV, for så å bli fløyet til sykehus der han gikk rett i operasjon ... for så endelig å se ham våkne til live timer senere, forvirret og bare gjenta «Jeg ødela meg selv så jævlig» ... Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, men det fikk meg til å ville brenne ned verden», skriver Shiffrin.

«Han inspirerer og er tankefull og omsorgsfull, og han får det beste fram i alle rundt seg, selv i sine vanskeligste øyeblikk», skriver hun videre.

Samtidig bruker hun tid på å hylle en til nå ukjent helt. Fysioterapeut Henrik Legernes kaller hun «en stor helt i disse tider».

Henrik Legernes var på plass i Wengen som fartslandslagets helseansvarlig. Han reiste etter Kilde til sykehuset i Bern og fulgte ham opp der.

Om heltestatusen fra Shiffrin sier han følgende:

– Det er veldig hyggelig å få skryt av henne. Jeg ble imponert av henne også: Hun var veldig raskt på plass, tok vare på Aleks, deltok i møter med legene, var veldig «på» og stilte mange gode spørsmål, forteller fysioterapeuten til VG.

Henrik Legernes, her fra Val Gardena tidligere i sesongen. Foto: Privat

Shiffrin reiste videre fra Wengen til østerrikske Flachau og vant verdenscuprennet i slalåm der.

– Det er helt sinnssykt. Hun er så mentalt sterk, sier Henrik Legernes, som nå er på plass i Kitzbühel.

Der skal et amputert norsk fartslag skal gjennom to utforrenn. Lagets spydspiss Aleksander Aamodt Kilde er ute for resten av sesongen.

Legernes var tett på alpinstjernen etter dramaet i Wengen.

– Han var preget av fallet, det var et stort krasj, og han var døsig etter operasjonen. Men han var veldig til stede, tullet og hadde bra humør. Men var sliten og forslått, forteller Legernes.

– Når kan Aleksander Aamodt Kilde trene igjen?

– Fokuset nå er å få ham ut av akuttfasen. Sesongen er ferdig for hans del, men målet er å få ham frisk og rask i løpet av barmarkssesongen før neste sesong.

– Er kuttet han pådro seg truende for senere skikjøring?

– Ikke slik jeg har forstått det, svarer Legernes – Mikaela Shiffrins nye helt.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.