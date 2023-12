– Vi får jo en dårligere oppladning enn Norge, sier Nederlands svenske trener Per Johansson til VG og Dagbladet kvelden før kvartfinalen i håndball-VM mot Norge.

Og oppladningen til den kampen har vært langt fra ideell. Hør bare på det her:

Nederland har spilt alle sine kamper i Danmark, men flyr til Trondheim kun for denne ene kampen.

De fikk ikke en ekstra hviledag for å kompensere for reisen. I stedet var det rett på flyet etter kampen mot Spania søndag kveld.

Ikke nok med det: Flyet var forsinket og Johansson anslår at enkelte spillere ikke var i seng før i fire-fem-tiden i natt.

Norge har på sin side fått slikke sårene etter tapet mot Frankrike i Trondheim.

Fred og ro var det ikke rett etter Nederlands kamp mot Spania:

– Det er ikke noen fair play i det, at et lag må fly samme dag som de spiller kamp. Man gir ikke lagene like forutsetninger. Det er ikke slik at man føler at man er en del av et verdensmesterskap, sier svensken.

Han sier de landet samtidig som 300 turister fra Tenerife sent natt til mandag, og at det ikke akkurat ga følelsen av å være del av et verdensmesterskap.

– Jeg kan ikke stå her som «Bagdad Bob» (i Norge mest kjent som «Komiske Ali») og late som at det ikke betyr noe. Det er klart forutsetningene er ulike. Og det gir oss et handikap. Det kan hende vi kan påvirke det. Men for meg er det bare merkelig. Hvorfor fikk ikke vi en ekstra hviledag? Hvorfor får noen dager to hviledager etterpå? Da vi reiste hit, fikk vi ikke en hviledag.

Fikk du med deg denne?

Han sier at de – tross alt – har fått vite forutsetningene god tid i forveien, etter trekningen i juli. «Ingen anelse», svarer han på spørsmål om hvem som har ansvaret.

«Jeg hater når folk klager. Så klart, det er ikke den beste forberedelsen. «Shit happens.» Du kan ikke endre det. Kom deg videre», sier profilen Estavana Polman i korte, kontante setninger.

Så kommer kritikken:

– Men jeg synes det er uprofesjonelt fra forbundet. At vi må reise igjen. Men vi vet at vi spiller VM og skal gjøre det beste ut av det.

– Vi ønsker ikke fokusere på det, og må forberede oss best mulig til i morgen.

Norge – Nederland spilles klokken 20.30 tirsdag kveld, og vises på TV 3.