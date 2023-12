Ettmålstapet fører til at Norge møter Nederland – og ikke langt svakere Tsjekkia – i kvartfinalen tirsdag. Stine Bredal Oftedal mener kampen mot OL-vinneren ble tapt i angrep.

– Det er irriterende. Frankrike klarte å få taket på oss. Vi ble altfor stillestående. Rett og slett. Vi klarte ikke å finne tilbake til flyten. Det må vi bare se på, sier Oftedal til VG.

Norge scoret bare 23 mål. Håndballjentene har scoret flere mål enn det i 30 kamper på rad i VM, EM og OL. Vi må tilbake til EM-finalen i 2020 for å finne en kamp med færre norske mål. Men da ble nettopp Frankrike slått 22–20.

– Bør dere kunne løse det bedre i løpet av en kamp?

– Ja, det synes jeg. Det er det mest irriterende, svarer Norges kaptein og playmaker.

Hva synes du om denne situasjonen?

– Vi møter godt et fransk lag som er godt forberedt. Det er sånne kamper det er morsomt å spille. Det kjedelige er de er godt forberedt på hva det vi har gjort bra i VM. Så klarer ikke vi å finne veien ut av det. De gangen vi har slått Frankrike så har vi klart akkurat det, sier Oftedal.

Både i fjorårets EM-semifinale og i VM-finalen 2021 sto Silje Solberg-Østhassel som en vegg mot Frankrike. Søndag måtte hun målvakten med blødende nese etter et kvarters spill, men kom tilbake med redninger. Nesestyveren skal ikke ha noen betydning for resten av VM.

– Veldig bittert å tape. Jeg synes Frankrike var gode i forsvar, men vi spilte hakkete angrep. Det har skjedd i perioder mot dem før. Vi klarte ikke å gå i rom og pakker inn i midten. Vi burde også hatt bedre skudd bakfra i banen, sier keeperen og etterlyste mer luft og fart.

– Helt enig. Det er akkurat slik jeg føler det også, sier Stine Bredal Oftedal.

– En middels match i angrepsspillet, mener Nora Mørk.

– Det skal gå når vi bare slipper inn 24 mål. Men vi er ikke effektive nok i angrep. Vi kommer til en del sjanser, men utnytter dem ikke godt nok. Frankrike er gode nok. Vi spilte ingen sykt bra kamp, men hadde muligheten til utligning til slutt. Det hadde vært fryd og gammen med scoring der. Men sånn er det noen ganger, sier Nora Mørk og er selvkritisk.

– Jeg hadde en straffebom på et litt kritisk tidspunkt, sier hun.

TØFF BEHANDLING: Nora Mørk mot Frankrikes Orlane Kanor. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det er ingen krisestemning i det norske laget etter det første tapet i mesterskap siden OL-semifinalen mot Russland i 2021.

– Det er trenger ikke å bety noe. Vi er gode mentalt. Vi vet hva vi skal ta med oss videre og hva vi ikke skal ta med oss, sier Katrine Lunde.

Keeperen møter klubbvenninnen Lois Abbingh i kvartfinalen. Nederlenderen med Vipers-kontrakt avgjorde VM-finalen for fire år siden.

– Jeg håper det blir en fordel for meg, ler Katrine Lunde.

TØFF MOTSTANDER: Lois Abbingh og Nederland klare for kvartfinale mot Norge tirsdag. Foto: HENNING BAGGER / AFP / NTB

Norge har ofte gjort gode kamper mot Nederland, men måtte jobbe for å slå de oransje 37–34 i VM for to år siden.

– Det ble en litt vanskeligere vei nå. men det får vi bare ta, mener Nora Mørk.

– Er det kjipt å møte Nederland i stedet for Tsjekkia?

– Det er klart at Tsjekkia hadde vært en enklere motstander. Frankrike er hakket bedre enn Nederland også. Men vi må spille opp mot vårt aller beste for å komme til semifinalen.

Tsjekkia har norske trenere og er den store overraskelsen i semifinalen. De tapte hele 33–20 for Nederland i gruppespillet. Nederland-keeper Yara ten Holte har imponert i VM.

– Nederland har prestert godt, men Norge er favoritter. Ingen tvil om det, sier Geir Oustorp til VG. Han er assistent under Tsjekkias landslagssjef Bent Dahl.