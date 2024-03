Rennet pågår fortsatt.

– Han legger opp til et av disse superløpene, sier Jann Post om Johannes Thingsnes Bø på NRK-sendingen.

– I dag er han i det umulige hjørnet igjen. Det er lekestue.

– Nesten utrolig at det er mulig å være så suveren i dagens verden, sier Ola Lunde.

Rennet går i 1500 meters høyde i flotte Canmore i Canada.

Med seier vil Johannes Thingnes Bø ta sin 83. seier på øverste nivå - og dermed tangere franske Martin Fourcade. Men Thingnes Bø har en langt bedre seiersprosent enn både Fourcade og Ole Einar Bjørndalen, som har 95 verdenscupseirer (inkludert én i langrenn).

Tarjei Bø vinner samtidig sprintcupen sammenlagt etter at både Sturla Holm Lægreid og Bendikt Doll skjøt seg bort.

Johannes Thingnes Bø har muligheten til å ta totalcupen for femte gang - mens storebror Tarjei kjemper for sin andre triumf. Det ser ut til å stå mellom de to.

– Det blir nærmest umulig å nekte Johannes denne sammenlagtseieren, sier Jann Post på NRK-sendingen.

Tarjei Bø skjøt fullt hus på liggende - men pådro seg én strafferunde på stående.

Sturla Holm Lægreid rotet seg bort med tre bom på liggende. Johannes Dale-Skjevdal kom også dårlig ut med en bom på liggende.

Lørdag er det jaktstart i Canmore.