Mark Goldbridge – ansiktet utad

Hans egentlige navn er Brent di Cesare, og tok aliaset Mark Goldbridge fordi han var politimann da han startet det hele. I sin tidligere karriere jobbet han med å etterforske økonomisk kriminalitet, sa han til FourFourTwo i 2019. Ifølge egen nettside startet han «Soccer Box TV» i 2014, da han var på ferie og tenkte «jeg vil mene om fotball». Beskriver seg selv som en lidenskapelig Manchester United-fan, men har fått kritikk for å heller følge markedet med størst potensial for å tjene penger. Det er ingen tvil om at han har et stort publikum. Så stor er han blitt, at han ble valgt til å være manager da YouTube-stjernene i Sidemen skulle ha en veldedighetskamp i fjor høst. På Twitter nærmer han seg én million følgere med stormskritt.

Hvorfor er de så populære?

Goldbridge gjennomfører jevnlige sendinger, ofte flere ganger om dagen, og har såkalte «watchalongs» til kamper både med og uten Manchester United. Nå har de mer enn 1,8 millioner abonnementer på YouTube. Goldbridge beskrives som en influencer – han påvirker supportere, og mange av dem. Utdrag fra disse sendingene er blitt en suksess i sosiale medier. Goldbridges reaksjoner på ulike United-nedturer går viralt med jevne mellomrom. Hans kjappe replikk og lunefulle humor passer internett og spredning i sosiale medier. I tillegg er de nå jevnlig på plass i pressesonen under Uniteds kamper. Det betyr at de tilbyr en mer «tradisjonell» dekning av klubben, i tillegg til å raljere på sosiale medier. – Ikke for å fremstå arrogant, men vi er på toppen på YouTube. Vi er det nye media, det er denne veien det går. Vi har åpnet dørene til andre fan-medier, sier Johnston.

Hvorfor får de kritikk?

Tidligere Manchester United-forsvarer Paul Parker tok til Twitter for å markere sin misnøye med måten Goldbridge og hans kanal sprer negativitet for å få oppmerksomhet og dermed penger.

I tillegg sådde han tvil om hvor lojal supporter han egentlig er.

– Han har ikke noe forhold til Manchester United, han er en Nottingham Forest-fan. Det er nesten utrolig at han klarer det ... å klare å tjene penger på noe du egentlig ikke liker, skrev han i 2023.

Ryan Johnston i The United Stand sier at Goldbridge er fra Nottingham, og har vært på et par kamper der som ung, men har vært mest preget av bestefarens livslange forhold til Manchester United.

– Det jeg kan si, er at folk aldri har likt oss. Når sjalusi og hat kommer inn i bildet, finner folk på ting. Det er galskap å tro at Mark kan fake dette, og det tre ganger daglig. Hvis han faker, fortjener han en Oscar, sier Johnston.

Superstjernen Marcus Rashford tok til Twitter for å gå ut mot «skadelige rykter» da overgangsrykter rundt ham ble diskutert i en av deres livesendinger i fjor høst.

Og så har du kontroversen rundt Rasmus Højlund-intervjuet, som denne saken i stor grad handler om.

Hva er det de tilfører?

Richard Jones er direktør for journalistikk ved Salford-universitetet i Manchester. Han følger Goldbridge-fenomenet med interesse, og forklarer deres suksess:

– Mark Goldbridge og noen andre (Arsenal fan-TV) har en veldig annerledes stil fra tradisjonelle medier og også de tradisjonelle fan-magasinene. Han spiller heller på at han er på utsiden – formatet er veldig banter-preget, og uformelt. Det handler om å provosere og skape engasjement, som gir oppmerksomhet. I tillegg blir de ikke like mye ansvarliggjort – og det er litt av moroa, sier Jones.

Han sier – som Goldbridge selv har sagt – at de står for en digitalisering av den gamle magasin-kulturen. De fleste store klubbene i England har hatt og har fortsatt egne fan-magasiner, såkalt fanzine. Det har tradisjonelt sett vært i fysisk format, som er tidkrevende, kostnadskrevende og alltid vil ha en begrenset mulighet til distribusjon.

YouTube og sosiale medier endrer dette: Plutselig når de ut til et globalt publikum. Og det er det Goldbridge og hans kanal har gjort så godt, mener Jones.