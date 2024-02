– Det var litt vanskelig å få med seg hilsenen hans med en overtrøtt baby på fanget og en fireåring med tyrolerhatt som løp rundt her.

Hedda Dæhli Bø legger på emojien med en svettedråpe fra ansiktet, for å vise at det er ikke bare-bare å håndtere to småbarn mens mannen går for VM-gull i Tsjekkia.

Da hjelper det nok at Johannes Thingnes Bø gjorde alle andre menns spektakulære valentinsplaner til skamme.

Det er ikke alle partnere forunt å bli kalt både «sexy» og «den beste kona» direkte på TV 2 og på forsiden av landets nettaviser.

– Jeg synes Johannes sa noe om «sexy kone» og det synes jeg er god humor, sier Dæhli Bø til VG.

FULLT HUS: Johannes Thingnes Bø kunne juble for gull i VM og godt levert valentinsdag. Her er han og kona Hedda Dæhli Bø i Östersund i 2019 – også da etter et VM-gull. Foto: Lise Åserud / NTB

Skiskytterkongen gjorde litt som han ville på normaldistansen i VM tirsdag. Med seg fikk han storebror Tarjei på pallen, som gjorde det hele til en svært god Bø-dag.

Etter rennet gikk Thingnes Bø først til TV 2 for å proklamere sin kjærlighet.

Etter premieseremonien snakket gullgrossisten med VG.

– Hun blir nok kanskje litt flau, men jeg tror hun satte pris på komplimenten. For det er helt sant, sier Thingnes Bø til VG.

Han fortsetter:

– Hun er fantastisk. Jeg tviler på at fireåringen med tyrolerhatt holdt ut i 20 kilometer. Han ble nok litt lei underveis. Men for ei dame. Hun fortjener alle komplimenter, sier stryningen.

Hjemme i huset i Kongsvinger ble det feiret med svigermors hjemmebakst.

– Det er selvfølgelig hyggelig med anerkjennelse for jobben som blir lagt ned på hjemmebane. Jeg er vanvittig imponert over Johannes og Tarjei i dag. Jeg hadde virkelig ikke forventet slike resultater før dette mesterskapet, sier kona.

BØDIUM: Et svakt, men dekkende, ordspill på podium. Foto: Heiko Junge / NTB

Før VM var nemlig Thingnes Bø selv ute og sådde tvil om egen form. Derfor var det også en litt overrasket livsledsager der hjemme som har sett mannen hanke inn to nye gull.

– Det har nok ikke vært så mye å utsette på oppladningen, men han har ikke vært i samme monsterform denne sesongen som den forrige. Så jeg er mektig imponert over formen han har fått til nå rett før VM. Hva han har gjort annerledes fra tidligere i sesongen, det vet jeg ikke. Rapportene hans til meg har vært at han har bestemt seg for å kose seg i dette mesterskapet, sier Dæhli Bø.

Før hun legger til:

– Det virker som det har vært en god oppskrift.

Den romantiske VM-vinneren forteller at det er kun kona som har kontroll på hvor mye han trener hjemme.

– Du må høre mer på henne enn Egil (Kristiansen) og Siegfried (Mazet, trenere). Jeg er vel ikke den som trener mest, det kan man vel si.

Vel, det virker til å ha fungert. Alle hjerters dag levde opp til navnet sitt for alle i Nove Mesto med tilhørighet til familien Bø.

– Det er fantastisk. Det er den sterkeste følelsen. Det er tredje mesterskap på rad vi vinner dobbeltseier. Vi er nok verdens beste skiskytterbrødre, sier han med et stort glis.

Ikke bare kjærlighet her, dog!