I Erling Braut Haalands skadefravær var det en annen nordmann som startet kampen for de lyseblå. I en kamp hjemmelaget dominerte totalt var Bobb relativt anonym før pause.

Manchester City ledet likevel 2–0 etter scoringer fra Phil Foden og Julian Alvarez. I andre omgang var det en langt mer offensiv nordmann. Han driblet og løsnet av skudd flere ganger, men hadde ikke marginene på sin side – før han plutselig virkelig hadde det.

NÆRE: Oscar Bobb med et skudd som gikk like til side for mål. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Etter et knapt kvarter etter pause siktet han på Kevin De Bruyne på bakre stolpe, men innlegget traff heller Huddersfield-spiller Ben Jackson og ballen gikk i en perfekt bue i mål.

I fraværet av Haaland har Phil Foden for alvor plukket opp hansken. Mot Huddersfield leverte han nok en strålende kamp og 4–0-scoringen var det virkelig klasse over da han dunket ballen i det lengste hjørnet fra rundt 18 meter.

– Foden dekker virkelig hullet etter Haaland for øyeblikket. Han begynner å bli hovedmannen for dette Manchester City-laget, sier tidligere Everton-spiller Leon Osman til BBC.

Med et kvarter igjen kombinerte De Bruyne og Bobb flott. Belgieren spilte ballen ut til høyre til nordmannen som holdt akkurat lenge nok på ballen før han spilte videre til De Bruyne på overlapp i akkurat riktig tidspunkt. De Bruyne leverte så et strålende innlegg på bakre stolpe til landsmann Jéremy Doku som sørget for at City vant 5–0.