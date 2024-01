Frisk Askers Olivier Dame-Malka slo Stjernen-spiller Grønli til blods under en slåsskamp i kampen lagene mellom torsdag kveld.

Stjernen har varslet at de vil anmelde saken og siden torsdag har det vært stille fra Dame-Malka, men i en pressemelding via agentselskapet sitt kommer 33-åringen nå med en uttalelse.

– Jeg føler saken har vært fremstilt fra én side i alle nyhetskanaler. Grunnen til at jeg ikke har kommentert noe før nå, er at jeg stoler på at Norges Ishockeyforbund og Disiplinærutvalget (DISU) vil treffe rett beslutning etter å ha sett alt av videomateriale, sier Dame-Malka, gjengitt av nitten.no

– Vi begge var under følelsenes påvirkning i øyeblikket, og ting eskalerte raskt. Mens jeg byttet hender for å holde ham under konfrontasjonen, satt min venstre hanske min fast i hans skulderbeskyttere, og den falt på isen mellom oss, noe som førte til at jeg kastet slag uten hanske, forklarer Dame-Malka.

Grønli slapp unna hendelsen uten alvorlige skader.

– Jeg er glad for å se at Sondre Grønli har det bra og glad for å høre at han kan trene allerede på mandag, sier Frisk Asker-spilleren.

– Jeg vil gjerne beklage overfor mine lagkamerater, Frisk-organisasjonen og fansen for forstyrrelsen denne hendelsen har forårsaket. Jeg har trivdes i Norge, og jeg håper folk vil respektere min personlige integritet fremover, da jeg ikke har flere kommentarer om denne hendelsen, avslutter Dame-Malka.