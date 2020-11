Ranheim avga poeng mot jumbolaget – hjemmetap for Blink

Øygarden – Ranheim 0–0

Stjørdals-Blink – Grorud 2–3

Under ekstreme værforhold kom det aldri nettsus på Ågotnes. I lange strekk strevde lagene å holde ballen på banen, og det preget naturligvis rytmen i kampen. Etter litt over en time var Erik Tønne svært nær å ta Ranheim i føringen. Umarkert prøvde han seg på et lavt innlegg fra Vegard Erlien, men ballen gikk en liten halvmeter over Øygarden-buret.

3 av 15 poeng

Det var kampens første ordentlige målsjanse. I sluttminuttene var Ranheim farlig nær å tape det ene poenget. Hjemmelagets innbytter Sander Marthinussen fikk fritt spillerom til å styre ballen mot mål, men Magnus Lenes greide på utrolig vis å avverge. Ranheim har ikke vunnet en kamp i 1. divisjon siden Sogndal ble slått knepent 3. oktober. Siden har Svein Maalens menn kun tatt 3 av 15 mulige poeng. Rekken kan koste klubben dyrt i jakten på et comeback i Eliteserien. Med seks kamper igjen er Ranheim fem poeng bak toer Lillestrøm på direkte opprykksplass. Romerikingene har én kamp mindre spilt.

Snudd på hodet

Heller ikke Stjørdals-Blink fikk en god søndag etter å ha tapt 2–3 hjemme mot Grorud. Riktignok tok de tidlig ledelsen og dominerte, men ble hardt straffet det siste kvarteret før pause. Da ble både stilling og kampbilde snudd på hodet. Før den tid hadde Lasse Bransdal gjort 1–0 etter åtte minutter. Han bredsidet inn en ball fra Sander Erik Kartum og kunne feire sitt tredje mål for sesongen. Blink var klart best frem til Grorud kontret og utlignet etter en halvtime. Leo Cornic ble spilt fri og dunket 1-1-scoringen bak hjemmelagets keeper Nicklas Frenderup. Resten av omgangen vil Blink-spillerne glemme fortest mulig. Da var gjestene fra Oslo både et stolpetreff og en feberredning unna ny scoring, og til slutt skulle de få uttelling med få minutters mellomrom.

Først utnyttet Preben Mankowitz at Frenredup sto langt utenfor eget mål. Grorud-kapteinen lurte Blinks danske målvakt og banket ballen kontant i det nærmeste hjørnet.

Olufsen-perle

Rett før pause fikk hjemmelaget nok en nesestyver. Etter et pasningsbrudd kunne til slutt Thomas Elsebutangen øke ledelsen fra samme posisjon som Cornic scoret fra 15 minutter tidligere. På tampen blåste Joachim Olufsen inn 2-3-reduseirngen etter en strålende soloprestasjon, men nærmere kom ikke Stjørdals-Blink. Blink har 30 poeng etter 24 seriekamper.