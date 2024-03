På stillingen 2–2 banket trønderen til med venstrefoten - knallhardt forbi Betis-keeper Rui Silva - og fikset seier for «den gule ubåt». Tidligere hadde han servert Alex Baena til 1–1.

Scoringen er hans 13. i La Liga denne sesongen. I 2022/23-sesongen passerte han John Carew (11 mål for Valencia i 2001/02) som nordmannen med flest mål på en sesong da han noterte seg for 12 mål for Real Sociedad.

Og det er ikke bare i norsk målestokk trønderen markerer seg:

I kalenderåret 2024 står han med syv scoringer og tre målgivende. Ingen har flere målpoeng i den spanske toppdivisjonen i år.

28-åringen er på en delt fjerdeplass på toppscorerlisten for hele sesongen. Jude Bellingham topper listen med 16 fulltreffere.

Seieren gjør at Villarreal klatrer til 11.-plass i La Liga. Opp til sjetteplassen som gir spill i Conference League skiller det åtte poeng når ti kamper gjenstår.

På torsdag venter en nesten umulig oppgave i åttedelsfinalene av Conference League når Sørloth og Co møter Marseille til returoppgjør. Det franske storlaget vant 4–0 i første kamp.