Karoline Knottens. Men etter sesongens to første individuelle renn, er det nettopp hun som starter søndagens jaktstart (klokken 14.00 på NRK 1) med den gule ledertrøya.

Norges to største medaljegarantister la opp etter forrige sesong. Og da det ble diskutert hvem som skulle virkelig ta opp arven, var det gjerne Ingrid Landmark Tandrevold og Juni Arnekleiv som ble dratt frem.

– Det er kanskje like mye min skyld. Jeg føler jeg har vært komfortabel uten oppmerksomheten, jeg får energi fra andre ting enn det, sier Knotten til VG etter karrierebeste med annenplass på fredagens sprint.

I SITT LIVS FORM: I alle fall relativt sett. På normaldistansen som åpnet sesongen, hadde hun ellevte beste langrennstid – personlig bestenotering. Det fulgte hun opp med sjette beste langrennstid på fredagens sprint. – Hun går som en gud, utbrøt NRK-kommentator Torgeir Bjørn. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Men Knotten hadde allerede før årets sesong to individuelle pallplasser, og hun kom på sjetteplass i VM sist vinter. Hun og Tandrevold var de eneste som hadde garantert verdenscupplass før årets sesong: Knotten hadde allerede bevist at hun var klar til å fylle tomrommet etter Eckhoff og Røiseland.

Uten at det gjorde at hun ble trukket frem særlig ofte i den diskusjonen.

– Jeg synes jeg burde blitt nevnt. Det synes jeg jo. Jeg har jo resultater. Men jeg har nok motivasjon for meg selv. Jeg bryr meg mer om at de rundt meg har troen på meg, sier Knotten.

– Ble dere lei alle spørsmålene om hvem som skal ta opp arven etter Røiseland og Eckhoff?

– På en måte ja, for jeg synes vi har vist at vi har tatt steg de siste årene. Det er det viktigste for oss: Så lenge vi føler oss bra, og klarer å prestere på vårt normale, så er vi der oppe. Men folk må huske på at vi kommer til å ha dårlige dager også, sier Knotten.

Og legger til at det er litt tidlig å konkludere etter to renn og én stafettseier.

SKARPSKYTTER: Med 94,74 prosent treff på liggende, 89,47 prosent på stående og dermed 92,11 prosent totalt, var Knotten forrige sesong den klart beste skytteren av løperne innenfor topp 30 av verdenscupen sammenlagt. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Søndagens jaktstart blir en slags manifestering av et lite ritual de har på damelaget utenfor sesong. Den beste skytteren på samling får nemlig en slik gul ledertrøye, som har vekket oppsikt der de har vært på reise.

– Jeg synes nesten det var flaut å gå i den, når folk begynte å kommentere den, sier 28-åringen.

Flaut blir det neppe med den ekte trøya. Knotten insisterer på at hun skal kose seg så lenge hun har den.

Landslagssjef Per Arne Botnan peker på at Knotten er blitt en mer komplett og moden utøver.

Nå er hun ikke bare de aller beste skytterne: Også i sporet har hun klatret langt opp på listen. Den kombinasjonen pleier å være en oppskrift på god skiskyting.

Dette, derimot, er neppe en god oppskrift på noe: