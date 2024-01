AaFK har i en lengre periode vært på jakt etter en ny høyreback, og nå har klubben lykkes med å få det på plass. Det blir U21-landslagsspilleren Metodi Maksimov fra Nord-Makedonia, som kommer fra klubben Shkëndija. Men det er ikke snakk om en overgang, for Maksimov blir kjøpt av den østerrikske klubben LASK, så blir det er lån til AaFK ut 2024-sesongen.

Sportssjef Bjørn Erik Melland forklarer det slik:

– Maksimov er en energisk, hurtig og fremoverrettet høyreback med et stort potensial. Vi har fått på plass en fin avtale hvor intensjonen er at vi sammen skal utvikle Maksimov til en spiller på høyt europeisk nivå. Lykkes vi med det, vil det også gi oss en økonomisk oppside i fremtiden.

Antyder samarbeid med østerriksk klubb

– Han har vært speidet på lenge av LASK, og det har vært en lang prosess der. De har ønsket å kjøpe spilleren lenge, men så har de vært litt spent på om han kunne gå rett inn på laget sitt, eller om han trengte litt mer tid. Det er slik dette har oppstått. Det har blitt en god relasjon mellom oss og LASK etter at Melland var på besøk der, sier Christian Johnsen.

Melland opplyser at de har en intensjon om å dyrke et samarbeid med LASK også i fortsettelsen. Klubben ligger tredjeplass i Østerrike fem poeng bak serieleder RB Salzburg.

CEO i LASK, Siegmund Gruber, sier i ei pressemelding, at de mener AaFK er et perfekt sted for deres spiller å utvikle seg.

Har debutert på A-landslaget

Maksimov er takknemlig for at han får muligheten til å spille i AaFK.

– Jeg vil beskriver meg selv som en rask spiller, som liker å løpe mye opp og ned. Jeg kan også spille på høyrekanten, men det er høyreback som er min beste posisjon. Jeg har kamper på U21-landslaget, men jeg har også debutert på A-landslaget i en treningskamp mot Saudi-Arabia, sier han.

– Jeg liker både det jeg har sett av den vakre byen, og ikke minst det som skjer i klubben. Jeg er ikke så vant til å snakke så mye engelsk, men det tror jeg er noe som kommer til å bli bedre og bedre når jeg kommer til å bruke det i hverdagen. Målet for oppholdet er helt klart: Jeg skal spille mye og klubben skal rykke opp. Jeg er glad for at jeg får muligheten til å spille i Norge før jeg skal spille i Østerrike, sier 21-åringen.

– Jeg liker både det jeg har sett av den vakre byen, og ikke minst det som skjer i klubben, sier Metodi Maksimov. Foto: AaFK

Har slektninger i Stavanger

Maksimov har aldri vært i Norge tidligere, og han vet ikke så mye om verken landet eller fotballen her, men han har slektninger som bor i Stavanger.

– Jeg har en onkel og kusiner som bor i Stavanger, og de har fortalt meg at jeg skal spille noen kamper i nærheten av der de bor. De har sagt at de vil komme for å se meg spille, så det gleder jeg meg til å gjøre, sier høyrebacken.

Han kommer rett fra sesongoppkjøring med sin tidligere klubb, og han er etter planen på plass på treningsfeltet fredag og utover.

– Selv om jeg kommer på lån, kommer jeg til å gi alt for denne klubben. Jeg håper supporterne kommer til å se det, sier Maksimov.