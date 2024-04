Sist år var det 13 utøvere på øverste nivå, ni menn og fire kvinner.

Til neste sesong slås de to lagene sammen til ett. Samtidig kuttes det drastisk, og sportssjef Ivar Stuan sier grepet med å spisse laget til dels handler om økonomi.

– Det er ikke bærekraftig med så mange utøvere på landslag som vi har hatt. Vi ønsker å bruke midlene på de beste, spesielt fram mot VM i Trondheim og for guttas del også OL i Italia i 2026, forklarer Stuan i uttaksmeldingen fra Norges Skiforbund.

Naturlig

Han viser til at OL-kvotene blir mindre enn før. Trolig får Norge bare starte med tre herreløpere i vinterlekene om under to år.

– Da er det også naturlig med færre utøvere på elitelaget, slik at trenerne våre kan bruke enda mer tid med de aller beste, sier Stuan.

NRK omtalte saken først. Dette er de seks utøverne som blir en del av A-landslaget: Jørgen Graabak, Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen, Mari Leinan Lund, Jens Lurås Oftebro og Jarl Magnus Riiber. Laget får Jan Schmid som hovedtrener.

Muligheter

B-landslaget vil bestå av følgende utøvere: Marte Leinan Lund, Espen Andersen, Espen Bjørnstad, Kasper Moen Flatla, Einar Lurås Oftebro, Aleksander Skoglund, Andreas Skoglund og Simen Tiller.

De nest beste skal framover trene mer lokalt med sine regionale team, opplyser Stuan.

– Nå er det opp til dem rett bak å vise seg fram, og de har også gode muligheter. For vi har fem startplasser i VM etter suksessen i Planica. Det blir en voldsom kamp om å komme med på laget i både verdenscup før VM og ikke minst i VM-troppen.