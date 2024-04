Det melder østerrikske Kurier og sveitsiske Blick.

35-åringen har foreløpig ikke bekreftet comebacket selv, men nå raser spekulasjonene.

De skriver nemlig at Marcel Hirscher, som la skiene på hyllen i 2019, skal returnere til verdenscupsirkuset.

Denne gangen er det ikke for nasjonen hvor han vant to OL-gull, syv VM-gull og 67 verdenscupseire for, men Nederland.

Det er nemlig hans mors fødeland, akkurat slik Brasil er fødelandet til moren til Lucas Braathen.

Kurier melder at Hirscher har trent godt og hardt akkurat som tidligere.

Samtidig er Lucas Braathen i full gang med opptreningen til en ny sesong etter at han annonserte sitt comeback tidligere i vinter.

Dermed kan det plutselig bli en duell mellom Nederland og Brasil i alpinsirkuset – to nasjoner som ikke akkurat er kjent for å dominere på snø: