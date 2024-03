– Det er godt å være en annen versjon av meg selv enn jeg var for noen uker siden, sier en blid skøyteløper på VG+ Sport-sendingen.

Hun gikk i første par på 5000 meter og hadde altså ingen tider å gå på. Tiden ble 6,53,51.

Verdensmester Joy Beune var den eneste som klarte å slå henne - nederlenderen fikk tiden 6,52,62.

Sammenlagt endte Norges kvinnelige skøyteess utenfor seierspallen. Hun endte som nummer seks.

– 2. plass rett bak Beune er veldig bra. Det er heller langt opp til pallen sammenlagt, så jeg er absolutt fornøyd.

Sykdom har preget vinteren 2023–2024 for Ragne Wiklund.

– Det er godt å vise at jeg fortsatt kan gå på skøyter. Nå må jeg ta med meg dette inn i en ny sesong og få progresjonen som jeg skulle hatt denne vinteren.

Wiklund viste at formen er tilbake da hun lørdag ble nummer tre på 3000 meter i all round-VM i Inzell.

1500 meteren ble dessverre problematisk fordi det ble kluss i vekslingen med amerikaneren Greta Myers.

– Først på vekslingssiden trodde jeg at jeg skulle rekke inn foran henne. Men det gjorde jeg ikke, og jeg tapte kanskje et sekund på det. Det er positivt å gå 1.55,0 med den vekslingen.

Vinteren har i stor grad blitt ødelagt av sykdom i januar - noe som bidro sterkt til at enkeltdistanse-VM i Calgary endte uten medaljer (nummer 14 på 1500 meter, nummer fem på 3000 meter og nummer fire på 5000 meter).

Wiklund var den eneste norske løperen som kom med på 5000 meter.

All round-VM for kvinner ble atskillig mer spennende enn herrenes konkurranse. Nederlenderne Joy Beune og Marijke Groenewoud og kineseren Mei Han hadde alle muligheter til å ta gullet foran den avsluttende 5000-meteren. Det endte med at Beune tok VM-tittelen.