– Jeg lurte på om jeg var helt på bærtur, sier Opseth til VG.

Da Opseth søndag vartet opp med et svev på hele 150 meter i Willingen, sikret hun sin første verdenscupseier denne sesongen. Etter seieren var hun lettet.

Denne sesongen har hun nemlig gått i gang med et helt nytt prosjekt der hun har lagt om treningshverdagen etter egen menstruasjonssyklus. Ingen andre gjør dette på hopplandslaget. Resultatene innledningsvis har imidlertid ikke vært som ønsket.

Før søndagen var en fjerdeplass fra Lillehammer hennes bestenotering. Til sammenligning tok hun fire verdenscupseirer forrige sesong.

Se seiershoppet til Opseth:

– Jeg har ikke fått de svarene jeg skulle ønske fra starten av. Da er det veldig godt å vite at jeg ikke er helt på bærtur. Jeg holder på med noe positivt. Det gir meg veldig mye motivasjon, sier hun etter søndagens bragd.

Den kom dagen etter at Johann André Forfang sikret herrenes første seier denne sesongen. Opseth mener de to seirene er noe laget trengte.

– Det føles veldig godt. Det har ikke vært den letteste sesongen hittil, erkjenner hun.

Hør hva Opseth sa til Viaplay etter seieren:

Holeværingen-hopperen forklarer at hun har prestert bra på sitt beste, men likevel variert i prestasjonene. Én av disse duppene kom i VM i 2023.

– Det var veldig tydelig at nedgangen i prestasjonene var på tidspunktet rett før menstruasjonen, på slutten av syklusen, har Opseth tidligere forklart.

Derfor var seieren i Willingen svært viktig. Til Viaplay kunne hun nemlig fortelle at hun var i vendingspunktet i syklusen sin under rennet. «Derfor trodde jeg at det egentlig ikke var mulig», forklarte hun.

– Det er jo nettopp derfor jeg startet dette prosjektet. Jeg vil prestere når jeg ikke er i fysisk stand til det – eller når naturen ikke vil at jeg skal det. Jeg er jo egentlig der nå, utdyper hun overfor VG – og legger til:

– Normalt sett er det da jeg føler meg dårligst og er strengest med meg selv. Derfor er det veldig godt å få det ut og se at det funker.

OVERLEGEN: Silje Opseths hopp på 150 meter var det klart lengste i søndagens konkurranse. Foto: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / NTB

Opseth forteller videre at hun har blitt mye bedre kjent med seg selv det siste året.

– Jeg vet hva jeg trenger i de ulike periodene i en syklus. Det går for eksempel på restitusjon og hvor hardt jeg kan ta i de ulike periodene. Det handler om hvordan hodet mitt fungerer og hva jeg trenger fra omgivelsene. Jeg har fortsatt en vei å gå, men jeg er på rett vei, sier Opseth.