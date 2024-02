Jærbuens sjansesløseri mot Chelsea lørdag kveld ble et hett tema. Kampen endte 1–1, og tall fra statistikktjenesten Opta viser at Haaland hadde en xG på 1,71 mål.

Det betyr på norsk at Haaland alene «skulle hatt» 1,71 mål i denne matchen. På halvannet år som Manchester City-spiller har Haaland aldri hatt høyere xG-tall i en enkeltkamp for klubben uten å ende på scoringslisten.

Litt enklere sagt: Haaland har aldri sløst mer med sjansene i den himmelblå drakten. Han hadde totalt ni avslutninger mot Chelsea.

Grafikk: www.sofascore.com

– Jeg scoret elleve mål på elleve år, så jeg kan ikke gi så mange tips til Erling, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til Sky Sports.

– Husk at Haaland har ligget på en uttelling på 25–30 prosent - det er egentlig uhørt å ha en så høy prosentandel, sier ekspert Lars Tjærnås i Viaplay-studio.

At ballen ikke måtte hentes ut av nettmaskene på noen av Haalands forsøk, handler ikke bare om uflaks, skal vi tro Tjærnås.

– De to største var volleyskuddet og en heading. Og på headingen timer han for dårlig. Han stuper fram litt for tidlig, og treffpunktet blir litt for mye under ballen. Den vet han selv at han skal sette, mener Tjærnås.

Også de engelske journalistene var i stor grad opptatt av Haalands sjansesløseri:

– Erling Haaland vil undre om hvordan det kunne være at han ikke har scoret, skriver Joe Bray i Manchester Evening News.

– Han misset på sjanser som han normalt setter, skriver hans kollega i Manchester Evening News, Simon Bajkowski.

Da Viaplay snakket med Pep Guardiola om Haalands manglende mål etterpå, svarte City-manageren kjapt:

– Han kommer til å score i neste match.

Bajowski sparte ikke på kruttet da han skrev om det han mener var Haalands verste bom for kvelden. De Bruyne la inn til Haaland, som løp seg fri og stupheadet.

– Men han timet det horribelt, og fra drøyt fem meters hold gikk ballen over tverrliggeren, skriver han om denne headingen: