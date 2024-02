På videoen som ble sluppet 31. desember kunngjorde McGregor at han skulle møte amerikanske Michael Chandler i lettvekt i juni. Men i et intervju med The Pat McAfee Show avkreftet UFC-president Dana White at det foreligger noen avtale.

- Forhåpentligvis blir det i år. Det er ingen dato. Jeg håper på høsten, sa White, gjengitt av BBC.

35 år gamle McGregor har ikke vært i ringen siden juli 2021. Da pådro han seg et brudd i beinet i tapet mot Dustin Poirier.

Iren har kun vært i tre kamper siden 2019. Etter seieren over Donald Cerrone i januar det året har det blitt to tap på rad for Poirier.

Chandler har ventet på McGregors retur siden november 2022. De to var motstandertrenere under innspillingen av realityserien «The Ultimate Fighter» tidligere i år. Det var ventet at de skulle møtes i ringen etter innspillingen.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.