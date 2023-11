Dramatiske scener utspilte seg i bånn av bakken i Gurgl i Østerrike. Demonstranter tok seg inn i løypen og satte hele rennet på vent rett før Alexander Steen Olsen (22) skulle hive seg ut portene for andre gang.

Henrik Kristoffersen var illsint, mens TV-bildene viste at Sebastian Foss Solevåg gikk inn i målområdet og slepte med seg en demonstrant ut. Det gjorde han helt til en politimann kom bort til ham, og tilsynelatende ga ham beskjed om å overlate arbeidet til dem.

– Det blir usikkert her nede og det er unødvendig. Det er provoserende at de gjør det og spesielt når man vet at det er en nordmann som har potensial til å kjøre et veldig bra renn, forteller Sebastian Foss Solevåg til VG.

– Jeg så at politiet var for langt unna. Jeg så at de prøvde å komme seg inn. Det var rett og slett for å få fortgang der. De (demonstrantene) gjør det på feil sted til feil tid, fortsetter 32-åringen.

Han er lagkamerat med Steen Olsen og var blant de første til å komme seg inn i målområdet etter at aksjonistene tømte oransje pulver over hele bakken.

– Hva er det som får deg til å ta handling?

– I verste fall kan «Sander» (Steen Olsen) være i løypa. Det vet ikke vi på det tidspunktet. Den skjermen vi har i målsonen kuttes. Jeg velger å ta «Sander» i forsvar. Det blir for dumt å bare stå der.

TOK GREP: Sebastian Foss Solevåg. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

– Jeg skjønner at jeg ikke kommer godt ut av det, men jeg synes så synd på ham oppi dette. Jeg hadde ikke gjort det om en annen sto på start. Så kynisk må jeg være. Jeg ser at ingen gjør noe med det, innrømmer Solevåg.

– Frykter du konsekvenser fra Det internasjonale skiforbundet (FIS)?

– Absolutt ikke. Jeg fikk mye medhold av de andre utøverne og andre lag, og de i den interne sirkelen. De mente det var bra jobbet og kult gjort. Skiverdenen var positive til det, forteller Solevåg.

Han forstår samtidig at enkelte kan reagere:

– Jeg skjønner selvfølgelig at fallhøyden er stor, og jeg forstår at folk reagerer på det, men det er min lagkamerat som potensielt er i løypa eller som må stå og vente i ti minutter.

– Jeg får bare stå i det. Jeg får ikke gjort så mye med det nå. Det var feil sted og feil tidspunkt for det den gjengen gjorde, sier Solvevåg.

RASTE: Henrik Kristoffersen så rødt da demonstranter sølte til målområdet og fikk slalåmrennet i Østerrike satt på vent. Foto: Skjermdump / NRK

En illsint Henrik Kristoffersen så rødt og raste i etterkant av hendelsen og kalte det hele «respektløst». Ikledd fullt skiutstyr måtte 29-åringen holdes igjen av politi for å hindre ham i å konfrontere demonstrantene.

– Det er helt på trynet. Det er forkastelig med sånne mennesker. Jeg blir kvalm av å tenke på dem, sier Kristoffersen til NRK.

Steen Olsen fikk til syvende og sist løpet ødelagt og endte langt ned på resultatlisten da han omsider fikk klarsignal til å gjennomføre annenomgang. Han falt fra en femteplass ned til 18. plass.

– Han hadde sjansen til å vinne et verdenscuprenn. Det der skal ikke gå utover et sportslig resultat, er Foss Solevåg helt klar på.

– Jeg vet hvordan det er å stå på start, og man har høyt tenningsnivå. Man skjønner at han blir preget. Det er dessverre veldig provoserende. Man vil ha et «fair» renn, understreker 32-åringen.