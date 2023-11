Med far Harald Hovland blant publikum viste Viktor Hovland frem kanonformen han har holdt hele sesongen.

Seks birdies var likevel ikke nok til å tippe det hele i nordmannens favør på siste dag av europatouren (DP World Tour Championship).

For med to bogeys endte Hovland fire slag under par – danske Nicolai Højgaard leverte virkelig varene og gikk runden på åtte slag under par. Med det klatret han fire plasser og stakk av gårde med seieren.

– Det betyr mye. Det er har vært så mye hardt arbeid de siste årene, og dette året har vært veldig bra. Det eneste som manglet var en seier og å få det denne uken på denne banen er utrolig, sier seierherren i et intervju i Viaplays sending.

TIL TOPPS: Danske Nicolai Højgaard imponerte i Dubai og stakk av med seieren. Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB

– Dette er litt av en skalp, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen om prestasjonen til dansken.

Tommy Fleetwood og Matt Wallace klarte heller ikke å overliste 22-åringen, og må dele annenplassen sammen med Hovland.

Hovland var veldig lite fornøyd med egen innsats på hull 14. Så reddet han likevel inn birdie:

Hovland satte imidlertid nervene i spenn blant golfglade nordmenn. Etter en rekke på fire hull på par, satte Oslo-gutten sin femte og sjette birdie på de to neste hullene.

– Han er bare så latterlig god rett og slett. 19 under på en uke der de korte puttene har vært litt kranglete fra start, roste Mikkelsen.

Samtidig nektet Højgaard å gi fra seg ledelsen på to slag som han på det tidspunktet hadde med bare to hull igjen.

Dansken satte fem strake putter og gjorde det ekstremt vanskelig for både Hovland og Fleetwood å hente inn ledelsen på to slag på bare to hull. Ingen av dem klarte heller det.

Spesielt vanskelig ble det da både Hovland og Fleetwood rotet det til på siste hull. Hovlands andre slag gikk rett i vannet.

Højgaard sikret seieren. Det ble det en delt 2.-plass på Hovland sammen med engelskmennene Tommy Fleetwood og Matt Wallace.

Viktor Hovland – 4. runde Vis mer ↓ Hull 1 – par Hull 2 – birdie Hull 3 – bogey Hull 4 – par Hull 5 – birdie Hull 6 – par Hull 7 – birdie Hull 8 – birdie Hull 9 – bogey Hull 10 – par Hull 11 – par Hull 12 – par Hull 13 – par Hull 14 – birdie Hull 15 – par Hull 16 – birdie Hull 17 – par Hull 18 – par

Dp World Tour Championship er den siste turneringen av den sesonglange konkurransen «The Race to Dubai». Rory McIlroy har allerede vunnet konkurransen sammenlagt – og er med det kåret til sesongens beste spiller på europatouren.

Det er de 50 beste spillerne på touren som kvalifiserer seg til den siste turneringen i Dubai.