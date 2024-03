Der landet den norske jenta på 236,5 meter, noe som er hele 10,5 meter lengre enn verdensrekorden til Ema Klinec.

– Det nærmer seg bakkestørrelse. Det var et helt sinnssykt hopp av en jente, sier hopptrener Line Jahr til VG.

Opseth gikk kraftig forslått og blodig ut av sletta, men skal likevel hoppe konkurransen som starter klokken 10.00, melder pressekontakt Silje Bråthen.

– Hun har vært gjennom en medisinsk sjekk og er klar for å hoppe, skriver Bråthen.

BLODIG: Slik så Silje Opseth ut etter fallet. Foto: Silje Bråthen

– Det er ganske rått. Det er noen brutale krefter vi får se her, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen på sendingen.

Jahr er til stede i Vikersund og så monsterhoppet.

– Hun er en kjempegod flyver. Det fikk hun vist nå. Hun er så glad i å fly, at det fallet vil ikke stoppe henne fra å gjøre det, sier Line Jahr.

– Hvilke forventninger har du til hovedkonkurransen?

– Jeg håper det blir et underholdende renn for publikum, med lange hopp for jentene. Det er alltid gøyest hvis en norsk jente vinner, men jeg er mest opptatt av at det blir underholdende, sier Jahr.

Lagvenninnen Eirin Maria Kvandal leder suverent før kvinnenes siste renn i Raw Air søndag. Hun har en ledelse på 53,5 poeng ned til Eva Pinkelnig.

Opseth er nummer syv i sammendraget.