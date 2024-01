Kroatia gikk raskt opp i en 5–1-ledelse og så seg aldri tilbake. Dermed fikk Kroatia en solid revansje for finaletapet for nettopp Spania for fire år siden.

– Vanvittig, mener Viaplay-ekspert Ole Erevik.

Spania vant EM både i 2020 og 2018 og tapte EM-finalen for to år siden etter et drama mot Glenn Solbergs Sverige. Men i EM-premieren var de seiersvante spanjolene sjanseløse.

Den spanske stjernemålvakten Gonzalo Pérez de Vargas slapp 24 skudd rett inn før han reddet sitt første skudd etter nærmere 55 minutter spill. Det ble hans eneste: redningsprosent 3,85!

Barcelona-keeperen ble slettes ikke reddet av keeperkollega Sergej Hernandez. Spanias andrevalg slapp samtlige 10 kroatiske skudd inn i mål.

– Det er bare å kaste ballen mot mål så går den inn, meldte Viaplay-kommentator Peder Seierstad og kalte keeperspillet «helt sykt».

ELENDIG KAMP: Stjernekeeper Gonzalo Pérez de Vargas slapp inn alt mot Veron Nacinovic om Kroatia. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / NTB

– Keeperne våre er veldig gode, men hadde ikke dagen, sier den spanske veteranen Joan Canellas (37).

Dermed var det fritt frem for Ivan Martinovic (8 mål), Mario Sostaric (8) og Tin Lucin (5). Også rutinerte Luka Cindric meldte seg på den kroatiske festen i Mannheim med godt spill. Omtrent 10.000 kroater på tribunen fikk en drømmekveld i Tyskland.

– Fantastisk atmosfære, sier Lucin, som følte at han spilte på hjemmebane.

Østerrike slo Romania 31–24 i den andre kampen i gruppe B.

Tidligere fredag jublet Island som gale etter uavgjort mot Serbia. Islendingene lå nemlig under med tre mål bare ett minutt og 40 sekunder før slutt. Da klemte veteranen Aron Palmarsson inn sitt første mål for kvelden med en suser som ble målt til 126 km/t.

KOLSTAD-HELT: Sigvaldi Gudjónsson berget uavgjort for Island. Foto: ANGELIKA WARMUTH / Reuters / NTB

Bare 26 sekunder før slutt reduserte Palmarsson nok en gang med en ny knallperle via tverrliggeren og inn. Serberne rotet vekk ballen til Sigvaldi Gudjónsson. Kolstads høyrekant spilte, løp seg fri og stormet inn utligningen til 27–27 bare fem sekunder før slutt.

Egentlig et skuffende resultat for islendingene som enkelte har tippet som semifinalelag i EM. Men poenget kan vise seg å bli gull verdt.

Ungarn slo Montenegro 26–24 i kveldens andre kamp i gruppe C.

Norge kan hverken møte Kroatia, Spania, Island eller Ungarn før i en eventuell semifinale i EM.

De norske gutta åpnet EM med 32–21 over Polen torsdag. Lørdag kveld møter Norge Færøyene i kamp nummer to i Berlin.