– Jeg gjorde alt jeg kunne for å unngå skilsmissen, for det er der den kristnes konflikt oppstår, sier Kaká i en podkast gjengitt av den spanske avisen Sport.

Ballon d’Or-vinneren fra 2007 åpner opp i podkasten etter at ekskona Caroline Celico nylig avslørte detaljer rundt skilsmissen i 2015.

– Kaká bedro meg aldri. Han behandlet meg bra og ga meg en fantastisk familie, men jeg var ikke lykkelig. Problemet var at han var for perfekt for meg, har Celico uttalt til en brasiliansk lokalavis, ifølge spanske AS.

SKILT: Caroline Celico og Kaká giftet seg i 2005. Ti år senere skilte de lag. Foto: LUCA BRUNO / AP / NTB

Kaká bodde i USA sammen med familien og spilte for Orlando City da kona fortalte at hun ville flytte tilbake til Brasil og ikke være gift.

Da hadde paret vært gift i nesten 10 år.

Karrieren til Kaká Vis mer ↓ Gjennom karrieren spilte Kaká 92 landskamper og scoret 29 mål for Brasil. Han tilbrakte mesteparten av sin karriere i Milan i to perioder. Fra 2009 til 2013 spilte han for giganten Real Madrid. Brasilianeren ble i 2007 kåret til verdens beste fotballspiller og vant Ballon d’Or etter å ha vunnet Champions League med Milan og blitt toppscorer. I 2017 la han skoene på hyllen og avsluttet karrieren i MLS-klubben Orlando City. 2000–2003 – São Paulo

2003–2009 - Milan

2009–2013 - Real Madrid

2013–2014 - Milan

2014 - 2017- Orlando City

41-åringen forteller at han hadde store problemer med å håndtere bruddet. Skilsmissen gikk imot de kristne verdiene til den tidligere Milan- og Real Madrid-stjernen.

– En kristen person gifter seg ikke for å skilles, sier Kaká.

– Jeg forble singel i ett år. Jeg forsøkte å fordøye situasjonen og håndtere den som en kristen og snakke med pastorene. Bibelen sier at man ikke skal skilles og der var jeg, og skilte meg.

IKON: Kaká spilte i en årrekke for det brasilianske landslaget. Foto: PAOLO AGUILAR / EPA / NTB

To år senere begynte han å date sin nåværende forlovede, den brasilianske modellen Carolina Dias. De har en ett år gammel datter sammen. Celico giftet seg på nytt i 2021.