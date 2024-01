Vipers har vunnet Champions League tre år på rad, men har fått kjempeproblemer med likviditeten. Klubben må skaffe seks millioner kroner for å overleve ut sesongen. Men det betyr ikke at Vipers har stoppet arbeidet med å forsterke seg i fremtiden.

– Det er viktig å presisere at den neste sesongen, 2024/25, er sikret. Utfordringen er den situasjonen vi står i nå, sier daglig leder Benedicte Løyland til VG.

Hun avslår å kommentere stjernesigneringen av Solberg-Østhassel spesielt, men mener det jobbes godt med å sikre at neste sesongs spillerstall er konkurransedyktig på øverste nivå i Europa.

– Det er overhodet ikke satt på vent. Vi jobber på to fronter samtidig. Det må jeg si at jeg føler vi lykkes med også, sier hun.

Fædrelandsvennen erfarte i desember at Silje Solberg-Østhassel (33) er nær å signere. Hun skal i tilfelle danne keeperduo med Katrine Lunde (43) også i klubb.

– Det har jeg ikke noen kommentar til akkurat nå, sier Solberg-Østhassel til VG. Hun ga etter VM beskjed om at hun forlater Györ etter denne sesongen. Heller ikke målvaktens agentbyrå vil uttale seg.

KLUBBVENNINNER? Katrine Lunde (til venstre) og Silje Solberg-Østhassel kan bli klubbveniner neste sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vipers meldte mandag at alle de fem ansatte i administrasjonen går 20 prosent ned i sine stillinger. Klubben har blant annet engasjert spillerne i redningsaksjonen og har startet både en Vipps- og Spleis-aksjon.

– Brikker flyttes hver dag. Det skjer mye i løpet av de neste par ukene, sier Løyland.

Hun mener at en rekke forhold har ført Vipers inn i krisen. 2023 ble ifølge den daglige lederen «et veldig krevende år» selv om Vipers slo Ferencvaros i Champions League-finalen og vant alle tre titler i Norge.

– Det er en sum av veldig mange ting. Valutaendringer, reisekostnader og det generelle markedet i næringslivet. Et par samarbeidspartnere har gått konkurs. Vi har stått uten markedssjef i en veldig kritisk periode. På grunn av at Champions League ikke blir sendt på åpen TV-kanal så har vi hatt en større oppgave med CL-sponsorene våre. De har ikke fått samme eksponering og vært mer avventende, sier hun.

Vipers-lederen poengterer at klubben drar med seg mange av problemene videre gjennom denne sesongen. Men hevder altså at økonomien i utgangspunktet er sikret for den nye sesongen som startet i september.

– Vi budsjetterer med ett kalenderår av gangen. I et budsjettår har vi to halve sesonger. Det er i seg selv en krevende øvelse. Året 2023 har vært utfordrende for Vipers. Det skjedde fryktelig mye i løpet av fjoråret. Da budsjettet ble satt visste vi ikke om store valutasvingninger, hvor krevende næringslivet i Norge skulle få det, eller at vi plutselig skulle stå uten salg- og markedssjef i de mest kritiske månedene våre.

Også spillerne er, gjennom NISO, i forhandlinger om et lønnskutt.

– Det er en prosess og personalsak jeg ikke kan uttale meg om på nåværende tidspunkt, svarer Benedicte Løyland og bekrefter at det jobbes med å finne løsninger.

Det er bekreftet at trener Tomas Hlavaty stiller seg bak løsningen som blir for spillere og det sportslige apparatet.

Parallelt med krisen har Vipers levert sesongens to beste håndballkamper. Krim ble slått med seks mål hjemme i Aquarama før Esbjerg ble satt på plass med 37–32 i Danmark. Henny Reistad, Nora Mørk og resten av den norskdominerte klubben kom fra 22 strake seire.