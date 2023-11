– Ja, jeg dopet meg, sier tyskeren under presentasjonen av «Jan Ullrich – The Hunted».

Han forteller at han i mange år ikke hadde motet til å innrømme dopingbruk.

– Det føles veldig bra å si det, sier tyskeren, gjengitt av det tyske nyhetsnettstedet Der Spiegel.

De skriver at det er første gangen han har innrømmet dopingbruk. Men allerede i 2013 bekreftet han å ha «mottatt behandling» fra den spanske dopinglegen Eufemiano Fuentes.

Ullrich konkurrerte på toppnivå på 1990- og 2000-tallet, da doping var et utbredt problem i sykkelsporten. Amerikanske Lance Armstrong, Ullrichs argeste konkurrent, vant Tour de France syv ganger, men ble i 2012 fratatt alle titlene på grunn av bruk av forbudte midler.

– Fra 2003 og utover var autolog bloddoping vanlig, forteller Ullrich.

I et intervju med det tyske magasinet Stern sier Ullrich at man uten dop ville vært sjanseløs.

– Den generelle holdningen var: Hvis man ikke gjør det, hvordan skal man overleve i et ritt? Da sitter du i feltet og vet at du er en av de som ikke har tatt noe og sannsynligvis har null sjanse, sier han.

BRUKTE DOP: Jan Ullrich (foran) og Lance Armstrong var sterke konkurrenter. Begge to har innrømmet doping. Foto: GERO BRELOER / EPA / NTB

Han poengterer at han ikke brukte dop for å selv få en fordel, men for å ikke ha den ulempen som rene syklister hadde.

Ullrich forteller at han begynte med doping i 1996. Da syklet han for Team Telekom. Det samme året endte han som nummer to i Tour de France. Året etter gikk han helt til topps.

Ni år senere, i 2006, ble Ullrich utestengt fra sykkelsporten for sine forbindelser til dopinglegen Fuentes.

– Sykling var praktisk talt alt for meg. Så ble alt revet vekk over natten, sier Ullrich under presentasjonen.

Årene etter var preget av mental slitasje for Tour de France-vinneren, og han brukte alkohol og narkotika, skriver Der Spiegel.

– Advokatene mine rådet meg til å tie. Jeg fulgte deres råd, men jeg led konsekvensene i lang tid, sier den tidligere sykkelstjernen til Stern.

Nå forteller han imidlertid at han har lagt de tunge tidene bak seg.