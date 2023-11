Tirsdag ble årets siste møte i Kringkastingsrådet holdt.

NRK har mottatt flere henvendelser fra sitt publikum i etterkant av sportskommentator Jan Petters Saltvedts uttalelser om Gjert Ingebrigtsen i Dagsrevyens toppsak 19. oktober.

Se episoden som fikk Gjert Ingebrigtsen og hans advokat John Christian Elden til å reagere i videovinduet øverst.

Rådet mener Saltvedt gikk for langt i sine kommentarer om Gjert Ingebrigtsen, noe NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt er enig i:

– Vi trådde feil. I dette tilfellet gikk man for langt. Vi har gått igjennom med vedkommende at dette kom feil ut, noe Saltvedt selv er fullstendig enig i. Bruken av ordet «voldsmann» var for sterkt, sier sportsredaktøren under tirsdagens møte.

REAGERTE: Gjert Ingebrigtsen og hans advokat John Christian Elden reagerte på NRKs sportskommentators uttalelser i Dagsrevyen 19. oktober. Foto: Helge Mikalsen / VG

Han forteller også:

– Den første som innså at dette kom fullstendig feil ut, var Jan Petter Saltvedt selv. Da er det opp til oss å begrense skadeomfanget. Vi var umiddelbart ute på NRK med presisering og Saltvedt selv var gjest i Nyhetsmorgen dagen etter for å forsøke å presisere dette.

Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen åpnet opp i VG om bruddet med pappa Gjert som trener. I en kronikk fortalte de om en oppvekst med ubehag, frykt og vold. Gjert Ingebrigtsen benektet uttalelsene og beskrev dem som «grunnløse».

Saken var toppsak i Dagsrevyen 19. oktober, og der uttalte NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt følgende:

«Han er ikke dømt for noe, men han kommer ikke til å bli sett på som en genial trener, han kommer til å bli sett på som en voldsmann primært».

Saltvedt uttalte også at «påtalemyndigheten mener det skal vurderes». Senere i sendingen måtte NRK presisere at de ikke hadde grunnlag for dette.