– For en dum idiot, sier Verstappen på teamradioen etter at de to Formel 1-profilene har ødelagt en rask kvalik-runde for hverandre.

– For en vits. Verstappen stuper inn i sving 1 som gal, kontrer Ocon på Alpines teamradio.

De to Ferrari’ene var best i kvalifiseringen - med Charles Leclerc først og Carlos Sainz nummer to. Max Verstappen får likevel startposisjon to, etter som Sainz får ti plassers gridstraff. Det er årets femte pole position for Leclerc.

Lewis Hamilton kom ikke blant de ti beste i kvalifiseringen.

– Jeg klarte ikke å kjøre fortere, sier Hamilton på teamradioen.

Også Red Bulls Sergio Pérez ble utslått i Q2. Det er faktisk niende gang det skjer i 2023-sesongen - til tross for at han trolig sitter i Formel 1s beste bil.

Det store samtaleemnet i Formel 1-kretser har vært skandalen under den første kvalifiseringen da kumlokk ødela flere biler, særlig gikk det ut over Carlos Sainz.

Derfor måtte Ferrari bytte batteri på bilen til Sainz - og han fikk derfor ti plassers gridstraff.

– Han har ikke fortjent dette, Carlos Sainz, sier Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

– Komplett uforståelig, så lenge som det skyldtes banen, sier Atle Gulbrandsen.

– Selvfølgelig er jeg skuffet. Men jeg prøver å ikke vise det for mye, sier Sainz i et arenaintervju vist på Viaplay.

– Forhåpentligvis kan jeg ta noen poeng, men jeg tror det blir vanskelig.

Kvalifiseringen Vis mer ↓ 1. Charles Leclerc (Ferrari). 2. Carlos Sainz (Ferrari, 10 plassers gridstraff). 3. Max Verstappen (Red Bull). 4. George Russell (Mercedes). 5. Pierre Gasly (Alpine). 6. Alex Albon (Williams). 7. Logan Sargeant (Williams). 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo). 9. Kevin Magnussen (Haas). 10. Fernando Alonso (Aston Martin). 11. Lewis Hamilton (Mercedes) 12. Sergio Perez (Red Bull) 13. Nico Hulkenberg (Haas) 14. Lance Stroll (Aston Martin, fem plassers gridstraff) 15. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) 16. Lando Norris (McLaren) 17. Esteban Ocon (Alpine) 18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 19. Oscar Piastri (McLaren) 20. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

McLaren har prestert godt i det siste - men i Las Vegas ble det helt katastrofe. Både Lando Norris og Oscar Piastri ble slått ut i Q1.

– Krise for McLaren, fastslår Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

– Veldig skuffende den amerikanske team-sjefen Zach Brown, fortsetter kollegaen Atle Gulbrandsen.

– Det er smertefullt at vi ikke kommer videre, sier Norris ifølge motorsport.com.

Logan Sargeant i Williams derimot imponerte med 7. plass på kvalifiseringen hjemme i USA. Teamkollega Alex Albon kom på plassen foran ham.

PS: Lance Stroll har fått en fem plassers gridstraff, fordi han ignorerte gult flagg på trening.