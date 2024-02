MP Motorsport-føreren noterte femte beste tid på kvalifiseringen torsdag. Det betyr at han har en bra startposisjon både i fredagens sprintløp (6.) og i lørdagens hovedløp (5.) i Bahrain.

– Dette er lovende for Dennis. Han har et veldig godt utgangspunkt for begge løpene her i Bahrain. Jeg ser ikke bort fra at han topper mesterskapet etter disse to løpene, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Nå gjelder det å være flink til å spare på dekkene under løpene. Det har Dennis vist tidligere at han kan.

I fjor ble Hauger nummer to i sprintløpet i Bahrain, som også den gang var sesongstarten.

Dennis Hauger har flere ganger sagt at han trolig må vinne Formel 2 i 2024 - for å kunne bli Formel 1-fører i fremtiden. Dette er hans siste år i Formel 2.

Foto: Diederik van der Laan, Dutch Photo Agency

Indiske Kush Maini var best på torsdagens kvalifisering, fulgt av Invicta-kollega Gabriel Bortoleto fra Brasil. Debutanten Taylor Barnard får beste startposisjon i sprintløpet. «Vidunderbarnet» Andrea Kimi Antonelli ble bare nummer 18.

Syv ulike førere vant kvalifiseringene i 2023 - Hauger var ikke blant dem. I flere kvaliker var han ikke topp 10. Hauger og MP Motorsport legger derfor vekt på å gjøre bedre kvalifiseringer i 2024.

Han ble sist sesong nummer åtte i mesterskapet. I 2022 ble han nummer 10.

Fra 2024 er det nye Formel 2-biler. Den forrige varianten kom i 2018. Heller ikke de nye bilene har servostyring.