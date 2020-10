Norges største talent orker ikke for mye fotball. Derfor er hun ingeniørstudent.

«Hun er absolutt ett av de største talentene jeg har sett», har Hege Riise sagt. Landslagstrener Martin Sjögren er enig med dem som sier at Julie Blakstad er Norges største talent. Tirsdag debuterte hun for landslaget. 19-åringen spilte 90 minutter da EM-plassen ble sikret.

I sommer ville Chelsea ha henne. De har hentet verdensstjerner i fleng det siste året. I tillegg ville London-klubben sikre seg tenåringen fra Ottestad.

LSK Kvinner, seriemester de seks siste årene, har lenge vært på frierferd. Det samme har resten av toppklubbene i Norge.

Alle fikk nei, utenom Rosenborg. Når de hvite og svarte jakter seriegull i sin første sesong med damelag, er Blakstad helt sentral.

Søndag møter de Avaldsnes til ett av helgens to storoppgjør i Toppserien. Begge er i kvartetten som tre runder før slutt kan ta seriegullet.

Vis fakta ↓ Den dramatiske serieinnspurten Tabellen tre runder før slutt: 1. Vålerenga 32 poeng (20 plussmål) 2. Rosenborg 31 poeng (15 plussmål) 3. Avaldsnes 31 poeng (13 plussmål) 4. LSK Kvinner 28 poeng (9 plussmål) Søndagens kamper: Rosenborg-Avaldsnes (13.00) og Vålerenga-LSK Kvinner (16.00 på NRK1)

Droppet storklubbene ute

En av grunnene til at det ettertraktede stortalentet valgte Trondheim, var muligheten til å studere ved NTNU. For samtidig som «alle» spår at en stor fotballkarriere er i startgropen, har Julie Blakstad også startet på veien mot en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse.

2001-modellen er ikke redd for å velge litt annerledes. Det har hun alltid gjort. Det var mange som mente at hun burde forlate barndomsklubben Ottestad tidligere enn hun gjorde.

Da hun dro til Fart i 2018, tok det ikke lang tid før mange mente hun var altfor god også for dem. De fleste så tidlig i fjor at laget kom til å rykke ned, men Blakstad ville ikke forlate skuta før det ikke var teoretisk mulig å berge plassen.

Det gjorde at overgangen hun da gjerne ville ha til LSK Kvinner, gikk i vasken.

I år valgte hun altså å droppe fristende utenlandstilbud.

– Jeg har vært ganske tålmodig flere ganger. Jeg tror det var et riktig valg for meg å bli i Norge en stund til. Jeg har mange år foran meg, så det er ikke noe hast å komme seg ut, sier hun til Aftenposten.

Studier som avkobling

Valget om å studere var også viktig for henne.

– Det er for å ha et annet miljø å gå til. Jeg er veldig glad i fotballmiljøet, men noen ganger er det greit å være med folk som ikke bare prater fotball, sier hun og smiler.

Det har også vært viktig med vennene hennes hjemme på Ottestad. Studiene kan bli en fin avkobling fra det dagen ellers fylles med.

– Det er egentlig for å bruke hodet på andre ting enn bare fotball.

Så langt er hun godt fornøyd med hvordan universitetet har lagt til rette for kombinasjonen studier og toppidrett. Dette semesteret tar hun to fag, så det er ikke 100 prosent begge steder.

– Det var nesten hell i uhell med koronaen. Den gjør at mye er nettbasert, og det gjør det enklere for meg. Så får vi se om jeg skal studere hele tiden, eller om jeg tar en pause etterhvert. Akkurat nå var det riktig å gjøre litt andre ting enn fotball.

Norges største talent

Fotball er uansett noe hun behersker bedre enn de fleste. Etter 49 kamper for ulike ungdomslandslag kom debuten for det gjeveste laget denne uken.

Hun var også med i troppen til hjemmekampen mot Wales tidligere i høst.

– Hun ser mer ut som en seniorspiller nå enn for noen år siden. Hun har en fantastisk fysikk, sier landslagssjef Sjögren.

Det samme har LSK-trenere Hege Riise trukket frem tidligere.

Sjögren synes egentlig talentbegrepet er litt vanskelig. Men på spørsmål om han er enig med dem som kaller Blakstad Norges største talent, går han med på et ja.

– Hun er en av dem vi tror veldig, veldig sterkt på. Hvis det ikke skjer noe veldig rart, så er hun en del av dette landslaget fremover, sier Sjögren.

Han mener valget om å bli i Norge viser en langsiktig tankegang. For selv om Chelsea kunne tilbudt et fantastisk treningsmiljø, ville det trolig blitt vanskelig å spille seg inn på førstelaget allerede nå.

– Fortsetter hun å utvikle seg, er det klart hun spiller i utlandet i ganske nær fremtid. Hun må se på hva som er best for utviklingen sin. Hun trenger ikke hoppe på det første toget, selv om det kan lokke veldig, sier landslagssjefen.

Gjør som Reiten

Karriereveien Blakstad har lagt opp til, kan minne en del om Guro Reitens. Hun spiller i dag i nettopp Chelsea og ble kåret til en av ligaens beste spillere forrige sesong.

Da hadde hun ventet i flere år med å dra til utlandet, men slo til etter flere år med storspill i Toppserien. Også hun prioriterte studier ved NTNU. 26-åringen eneste råd er at Blakstad følger magefølelsen.

– Jeg tror hun vet hva som er rett for henne. Hun må ikke la seg påvirke den ene eller andre veien, hun er jo en smart jente, sier Reiten.

Vis fakta ↓ Julie Blakstad Født: 27.8.2001 Klubber: Ottestad, Fart, Rosenborg Har syv mål på 16 kamper for Rosenborg denne sesongen. Én A-landskamp for Norge. Har 49 kamper for ulike ungdomslandslag.

For henne var det viktig å vente med utlandet til hun følte seg klar. Reiten ville unngå å havne på benken, lengte hjem og angre på valget.

– Da jeg dro ut, visste jeg at jeg ville takle alt, uansett hvordan det gikk, sier hun.

Blakstad kjenner Reitens vei til toppen. Samtidig peker hun på Caroline Graham Hansen, som dro til utlandet som tenåring. Hun er i dag en av verdens beste og spiller i Barcelona.

– Det er forskjellige veier til mål, sier Blakstad.

En av dem kan være med å ta seriegull med laget du har vært fan av hele livet. For å lykkes med det, er tre poeng mot Avaldsnes søndag en veldig god start.

For én ting er hun klar på:

– Du heter ikke Rosenborg og ligger midt på tabellen.