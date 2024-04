Nå er det plutselig Manchester City som har Premier League-tittelen i sine egne hender, etter at både Liverpool og Arsenal gikk på smertefulle tap søndag.

Sistnevnte kan de takke Leon Bailey og Ollie Watkins for. Og Unai Emery, manageren som ble jaget ut av Nord-London og nå kom tilbake for et virkelig nådestøt.

De scoret to mål da kampen var på vei til å ebbe ut, og nå er det i stedet Arsenals tittelhåp som henger i en tynn tråd.

CITY PÅ TOPP: Nå er det Manchester City som leder Premier League med seks kamper igjen. Aston Villa får på sin side en liten luke på sin fjerdeplass. Foto: VGlive.no

Arsenal var på topp før runden, nå er det ikke lenger deres tittel å tape.

Det minner litt om forrige sesong, det gjør jo det.

De siste tre rundene har tabelltoppen hatt tre ulike eiere, og nå er det Manchester City som fører an. De har ikke for vane å gi den bort igjen.

Men det så så meget lysere ut for Ødegaard og kompani.

NEI, NEI, NEI: Martin Ødegaard ser skuffet ut da Arsenal slet i andre omgang. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTB

Ødegaard var hjernen og hjertet bak absolutt alt Arsenal foretok seg i første omgang.

Gjennombruddspasningene åpnet Villa-forsvaret, han hadde noen fenomenale kombinasjoner. Han ble imidlertid skuffet av lagkameratene sine, som ikke klarte å omsette mulighetene han skapte.

Han tok også ansvaret som publikumsoppvarmer, og krevde mer fra hjemmefansen. Som ikke det var nok: Om det var nødvendig, kastet han seg også ned i veltimede og viktige taklinger.

Komplett spiller, med andre ord.

Døm selv: Hva synes du?

– Ødegaards pasninger og bevegelser, flikker og vendinger er enestående så langt. Så mye kreativitet, meldte The Times’ avtroppende sjefskribent Henry Winter.

– Han har hatt 38 nesten uvirkelige minutter, kommenterte Viaplays Kasper Wikestad underveis.

– Arsenal har vært briljante, Ødegaard sensasjonell ... men avslutningene har vært merkelig svake, mente den kontroversielle Arsenal-supporteren og TV-profilen Piers Morgan.

I annen omgang fikk han imidlertid en stygg smell, og endte med å bli byttet av kvarteret før slutt – på stillingen 0–0. Det var ikke tegn til at han var skadet etter denne situasjonen:

Ollie Watkins var imidlertid nær å sende Aston Villa i føringen før pause, men skuddet traff innsiden av stolpen.

I motsatt ende klarte Leandro Trossard på utrolig vis å ikke score da hele målet nærmest tryglet om å bli truffet, men Trossard traff bare Villa-målvakt Emiliano Martínez.

Skulle Gabriel Jesus hatt straffe i starten av annenomgangen? Mulig, men spillet ble vinket videre.

Slapp de med skrekken da Youri Tielemans’ skudd traff tverrliggeren og så stolpen? Definitivt.

Og så raknet det til slutt likevel.