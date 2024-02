– Jeg måtte gjøre noe, det har vært ganske vilt det siste året, sier Thoresen til VG.

Han snakker ikke bare om det sportslige. Da landslagstrenerne Fritz Aanes og Stig-André Berge forsvant på tampen av 2022-sesongen, så var det noe Thoresen tok veldig hardt.

Med nytt opplegg rundt landslaget har 27-åringen brukt tid på å finne et sportslig opplegg han føler er det rette for å få mest ut av karrieren.

– Jeg trener omtrent 12 økter i uken – noe i fellesskap med de andre på landslaget, og noe for meg selv. Jeg har behov for mer trening enn det som har vært opplegget, men nå har jeg funnet balansen, sier han.

Morten Thoresen Vis mer ↓ Født: 2. januar 1997 (27 år)

Høyde: 170 cm

Vektklasse: 67 kg

Meritter: En rekke gull og medaljer i NM. EM-gull i 67 kg i Roma i 2020.

Er med i EM-troppen som konkurrerer i Bucuresti denne uken. Håper å kvalifisere seg for OL i Paris i sommer.

Så har han da også klare ambisjoner om EM-medalje i 67-kilosklassen i Romania. Det er fire år siden han opplevde karrierens høydepunkt med EM-gull i Roma.

– Jeg drar dit for medalje, det er klart. Men samtidig har jeg ikke toppet formen til dette. Det er OL-kvalifiseringen og etter hvert Paris som virkelig gjelder, understreker Thoresen.

Det var gjennom NRK-serien «Hodet i klemme» og bryte-VM på hjemmebane i Oslo 2021 at Thoresen ble «kjendis».

Det å være god i bryting har ikke vært ensbetydende med å ha et kjent ansikt i Norge, men Thoresens stadig mer tannløse glis har blitt stadig mer populært, og i tillegg har muskelbunten ikke vært redd for å vise følelser – ofte i form av tårer.

Skaffet seg manager

Han har vært med i en rekke TV-programmer, og populariteten nådde nye høyder da han var meget sentral i siste sesong av TV 2-programmet «Forræder».

Thoresen har nå skaffet seg en manager som skal ta seg av «alt det andre» utenom brytingen. Valget falt på Christoffer Gunnestad, som blant annet har vært manageren til artisten Ulrikke Brandstorp.

SAMARBEIDER: Christoffer Gunnestad (t.v.) skal fungere som manager for bryteren Morten Thoresen. Foto: Privat

– Nå sørger Christoffer for at jeg kan konsentrere meg om brytingen, og styrer henvendelsene slik at jeg kan gjøre ting utenom sesong, sier Thoresen.

Han røper at det allerede er spilt inn ting som kommer på skjermen i løpet av året.

– Jeg synes jo det er veldig morsomt å være med på ting, men det må ikke ødelegge for brytingen, forklarer Thoresen.

PS! Thoresen konkurrer tirsdag, og eventuelt onsdag. Sebastian Aak, Exauce Mukubu og Oskar Marvik skal etter planen konkurrere mandag.