– Klokken er borte i hallen. Systemet knekker av dramatikk og spenning, sier TV 3-kommentator Daniel Høglund.

Det internasjonale håndballforbundet har tatt i bruk et nytt system, som også hadde problemer under VM-arrangementet i Trondheim tidligere i mesterskapet.

Fredagens intense semifinale ble avbrutt i flere minutter på sitt mest spennende - mot slutten av den siste ekstraomgangen på stillingen 28–27 til Norge.

– Nå stopper det igjen! Hvordan er det mulig? Det er ikke til å tro. Hvor vanskelig kan det være? Systemet skal ikke sende en rakett til månen. Det skal ta tiden og det skal telle mål. Det er helt utrolig, mener Høglund.

– Det er en skandale. Det er en skandale, raste kommentatoren.

Også i Danmark reageres det heftig:

– Jeg har aldri sett noe lignende! Det er en kjempeskandale. Det verste er at det er andre gang det skjer under dette VM, sier BTs håndballkommentator Johnny Wojciech Kokborg og henviser til at Norge også opplevde lignende mot Frankrike tidligere i mesterskapet.

– Jeg sier det ikke bare fordi Danmark tapte - men det er et drama og en turnering på øverste hyllet, og så får vi amatørmessige tilstander. Det må bare ikke skje i en VM-semifinale. Det må aldri skje. Punktum, skriver Kokborg.

Etter kampslutt var ikke håndballjentene like kritiske til kaoset:

– Det blir jo litt rart, men det er likt for begge lag. Vi holdt oss rolig og gjorde det vi skulle, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

– Det er ikke ideelt. Man får mye tid til å tenke, men vi visste hva vi ville. Så det var bare å ta tak, sier Henny Reistad.

– Denne klokka forfølger oss den. Det var det samme i den andre kampen. Det er jo synd, men det er ikke vårt bord, er dommen fra Nora Mørk.

Begge lag ble stående på banen i flere minutter mens sekretariatet forsøkte å fikse feilen. Håndballekspert Gunnar Pettersen påpekte at spillerne måtte passe på å holde seg i aktivitet for å ikke bli påvirket av det overraskende stoppet i spillet.

Da kampen ble gjenopptatt, fortsatte dramaet på banen. I kampens siste sekund avgjorde Henny Reistad matchen og sendte Norge til VM-finale.