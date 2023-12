– Jeg er et stykke bak fjoråret, det må jeg innrømme, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Hvordan føles det?

– Det er vanvittig kjedelig. Det er en utfordring og jeg må prøve å komme meg tilbake igjen.

Thingnes Bø peker på det ferske fluorforbudet som en grunn for at denne sesongen kanskje ikke føles like bra som fjorårets:

– Jeg synes det har vært en god del forskjell med det fluorfrie kontra før. Før kunne man fly på ski uten overkroppsstyrke, og det tror jeg ikke man kan lenger. Nå er jeg rett og slett for svak, så jeg må få mer muskler, sier Thingnes Bø.

TRE BOM: Johannes Thingnes Bø bommet tre ganger fra standplass under lørdagens sprint. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

For sprintkongen hadde nemlig muligheten til å starte denne sprintsesongen som han avsluttet den forrige. Ubeseiret.

Thingnes Bø bommet to ganger på liggende skyting og én gang på stående.

Da ble det altfor vanskelig og den store forhåndsfavoritten ender langt nede på resultatlisten.

Stjernen var hard mot seg selv etter lørdagens prestasjon:

– Jeg fant ingen god flyt. Førsteskuddet var rotete. Det er bedre på stående, men jeg var sliten. Det er nesten så jeg håper at jeg bommer og får tre, så jeg slipper å kjempe helt inn. Det er så sykt svak mentalitet. Da fortjener man å gjøre det dårlig også. Nei, stryk! sier Thingnes Bø til NRK.

Storebror Tarjei Bø plaffet ned ti av ti blinker og så lenge ut til å ta en etterlengtet seier etter fire annenplasser forrige sesong, men bak ham kom en tysker ved navn Philipp Nawrath.

Tyskeren skjøt også fullt hus, og gikk i tillegg raskere i sporet. Han tok seieren.

– Så kommer det en tysker! Hvor ofte er det de er der liksom? Jeg hadde veldig lyst på en seier i dag, sier en litt misfornøyd Tarjei Bø til NRK.

OVERRASKELSE: Vebjørn Sørum ble nummer tre. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Det var ikke bare Tyskland som kunne overraske, også Norges Vebjørn Sørum leverte et av sine beste renn i karrieren og tok sin første pallplass i verdenscupen.

– Det var bra jeg ikke feiret for seier, for Vebjørn kom jo også og tok meg nesten, smiler Tarjei.

Selv var Sørum strålende fornøyd med ti av ti treff, fart i sporet og tredjeplass:

– I dag har jeg begge deler og får min første pallplass. Det er utrolig gøy. Jeg skal vel takke noen der hjemme og alle som har støttet i mange år. Så takk til alle de. Gøy å få muligheten og få pallen, sier Sørum til NRK.

– Det var skikkelig gøy. Jeg vet jeg har gode sisterunder når jeg er i form, men jeg er ikke helt i form nå om dagen. Tydeligvis var det bedre enn jeg trodde, sier han.