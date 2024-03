– Det jeg føler er glede og kjærlighet. Jeg brenner for å representere brasilianere i en ny idrett, sier Braathen ifølge avisen Globo.

– Det er veldig stort for meg. Jeg er veldig glad for å representere landet mitt, fortsetter Braathen.

Torsdag skal Lucas Braathen ha pressekonferanse på Red Bulls hovedkvarter i Østerrike. Der kommer han til å annonsere sitt comeback til alpinsporten – et halvt år etter at han sa han la opp rett før sesongen startet med rennene i Sölden.

Han hadde mistet gleden for alpinsporten etter det han kalte «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund.

– Jeg vil vise at sport er for alle, og det skal jeg gjøre ved å stå på ski for Brasil. Jeg er veldig spent på mulighetene for å vinne konkurranser for Brasil og å bære det brasilianske flagget på ryggen.

Bestekompis og alpinist Atle Lie McGrath sa onsdag at det er uaktuelt å la Braathen trene med det norske landslaget når han gjør overgang til det brasilianske landslaget.

– Det jeg synes er kjipest med det er at han nå velger bort den norske Attacking Vikings-kulturen. Da han la opp i Sölden sa han at det tøffeste for han var å si «ha det» og gå vekk fra det laget han har vært en del av, sa McGrath.

TV 2 omtalte saken først i Norge.